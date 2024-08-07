EIA月報：中國經濟成長放緩 估明年全球石油需求降溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-07 02:30

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美國能源資訊署 (EIA) 周二 (6 日) 公布的最新月報顯示，今年美國石油市場供需平衡將趨緊，不過由於中國經濟成長一直在放緩，該機構下修明年全球原油需求預測以及原油價格預期。

具體來看，EIA 將今年美國石油需求預測上調 10 萬桶 / 日，至 2,050 萬桶 / 日；今年全球石油需求成長則維持在每日 110 萬桶，至 1.029 億桶 / 日不變。

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與此同時，該機構表示美國石油產量今年將增加 30 萬桶 / 日，略低於其上次預測的 32 萬桶 / 日，總產量達到創紀錄的 1,323 萬桶 / 日。而在美國最大的油田二疊紀盆地，8 月的產量料增加 1 萬桶 / 日，至 639 萬桶 / 日。

另一方面，由於中國上月公布 5 季以來最疲軟的經濟成長，EIA 有鑑於此下調明年全球石油需求至 1.045 億桶 / 日左右，比先前預測減少 20 萬桶 / 日，將明年預期需求成長率降至 1.6%。

價格方面，儘管今年油市趨緊，EIA 仍將今年西德州中質原油價格預期下調至每桶 80.21 美元，較先前預測的每桶 82.03 美元下跌 2.2%，此前對美國經濟衰退的擔憂引發了拋售。

由於擔心經濟衰退，石油市場本周跌至 1 月以來低點，不過周二國際油價小幅上漲，布蘭特原油價格約為每桶 76.63 美元，西德州中質原油價格為每桶 73.27 美元。

儘管 EIA 下調年度平均油價預測，但該機構認為布蘭特原油期貨將在未來幾個月上漲，到今年年底會在每桶 85 美元至 90 美元區間波動，主要是由於石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產推動庫存下降。

瑞銀分析師 Givoanni Staunovo 表示，由於預估今明兩年的石油缺口將略有增加，因此 EIA 的最新數據溫和看漲。