2025-08-19

美國家居零售巨擘家得寶 (Home Depot) 周二 (19 日) 美股盤前公布 2025 年度第二季 (截至 8/3) 財報，該季獲利與營收雙雙低於華爾街預期，這也是該公司自 2014 年以來首次連兩季未達標。不過，家得寶依然維持全年財測不變，並指出美國本土銷售表現加速，顯示家居裝修需求或已逐步回暖。

〈財報〉家得寶連兩季獲利未達標 仍維持全年展望不變(圖：REUTERS/TPG)

獲利、營收不及預期 美股價走跌

圖：家得寶財報

根據財報，家得寶第二季淨利報 45.5 億美元，合每股盈餘 4.58 美元，與去年同期持平。若排除一次性項目，調整後每股盈餘為 4.68 美元，低於 LSEG 與 FactSet 分析師一致預期的 4.71 至 4.72 美元；營收則達 452.8 億美元，年增 4.9%，但仍略低於市場預估的 453.6 億至 454.1 億美元。

第二季同店銷售 (comparable sales) 成長 1%，未達市場預期的 1.2%；不過美國本土市場增幅達 1.4%，優於分析師預估的 1.3%，並寫下自 2022 年第三季以來最快的增速。這也是連續第三季在美國市場呈現正成長，結束先前長達八季的頹勢。

家得寶財務長麥克費爾 (Richard McPhail) 指出，雖然自 2023 年中以來房主延後大額裝修支出的「延遲心態」仍在影響需求，但第二季各月份銷售趨勢逐月改善，美國市場顯示明顯回溫跡象。他表示，超過 1000 美元的大宗交易成長 2.6%，16 個品類中有 12 個較去年同期成長。

全年展望維持不變 收購策略助力成長

家得寶維持全年財測，預計全年總銷售將成長 2.8%，同店銷售約成長 1%，調整後每股盈餘將下降約 2%。截至季末，該公司擁有 2,353 家零售門市與逾 800 家分支機構，高於去年同期的 2,340 家與 760 家。

家得寶積極押注專業客戶需求，去年以 182.5 億美元收購建材供應商 SRS Distribution，今年 6 月再宣布以 43 億美元收購建材分銷商 GMS，交易預計在 1 月底前完成。包含 SRS 後，Home Depot 約 55% 營收來自專業客戶，其餘 45% 來自 DIY 消費者。

分析師 Neil Saunders 在報告中指出，雖然本季營收與獲利不及預期，但美國銷售持續改善，顯示家居裝修低迷期可能已經結束。不過他也提醒，隨著 SRS 收購效益在今年下半年逐步消退，整體成長動能可能趨於平緩。

該公司同時面臨關稅政策帶來的不確定性。川普政府本月初對多國商品加徵關稅，並延後對中國商品加徵更高關稅的時程。麥克費爾強調並未因應調高售價，且第二季進口商品多數在新關稅生效前已到貨。