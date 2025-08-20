鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-20 13:45

泡泡瑪特 (09992-HK)2025 年中期業績發表會今 (20) 日在香港盛大舉行，現場擺放著大量 Labubu，吸引了眾人的目光。創辦人王寧在會上表示，今年 300 億營收很輕鬆，本周也將發表迷你版 LABUBU，相信會成為超爆款。

迷你LABUBU未賣先爆！泡泡瑪特上半年狂攬去年整年營收 今飆漲10% 市值破4千億港元（圖：Shutterstock）

王寧這番發言也激勵泡泡瑪特今日早盤股價大漲 8.62% 至每股 305 港元，午後開盤續飆近 10%，再創歷史新高，總市值突破 4000 億港元，逼近 4100 億港元。

泡泡瑪特國際集團周二 (19 日) 發布的今年半年報顯示，營收為 138.76 億元，較上年同期的 45.58 億元成長 204.4%，且已超過 2024 年全年的收入，稅前利潤 61.57 億元，年增 401.2%，歸屬上市公司股東的淨利 45.74 億元，年增 396.5%。今年上半年業績遠超過市場預期，成為新消費領域現象級成長標竿。

泡泡瑪特全球化策略佈局成效顯著。今年上半年，該公司以「成為世界的泡泡瑪特」為目標，推動集團化及國際化策略。中國各通路銷售成長，營收達 82.83 億元，較去年成長 135.2%，亞太地區收入 28.51 億元，較去年成長 257.8%，美洲收入 22.65 億元，年增 1142.3%，歐洲及其他地區營收 4.78 億元，較去年同期成長 729.2%。

泡泡瑪特已從盲盒廠商進化為「IP 全產業鏈營運商」。基於各 IP 獨特表達設計與差異化營運策略，上半年共有 13 個藝術家 IP 收入破億，THE MONSTERS、MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY 和 DIMOO 分別實現收入 48.14 億元、13.57 億元、12.21 億元、12.18 億元，其中 THE MONSTERS 家族中的 LABUBU 成為 2025 年上半年全球最熱門的 IP 之一，第三代「前方高能」系列和「怪味便利店」系列手辦深受粉絲喜愛。

泡泡瑪特持續探索與授權 IP 的合作，推出多元潮流玩具及聯名款產品，拓展 IP 授權地理範圍，為全球消費者打造獨特潮流玩具體驗。

泡泡瑪特業務遍及全球 37 個國家，官網涵蓋 37 個國家，在 18 個國家設線下門市，機器人商店達 2597 台。中國市場聚焦提升顧客體驗，亞太市場加強精細化運營，美洲聚焦美國市場，歐洲深化區域總部建設。

與此同時，泡泡瑪特積極佈局線上業務，針對不同市場實施差異化運營，在東南亞、歐美市場及 TikTok 等平台取得良好效果。