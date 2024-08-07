華爾街經濟學家：投資人對美國經濟衰退反應過度

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-07 22:20

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由於 7 月非農報告遠遜預期，華爾街的焦點從降息轉向美國經濟陷入衰退的時機。儘管如此，一些分析師仍認為，雖然經濟衰退的風險上升，但市場似乎有些反應過度了。

阿波羅全球管理公司 (Apollo global management) 首席經濟學家 Torsten Sløk 在本周二 (6 日) 接受媒體採訪時表示，市場「已經消化了太多降息預期」。

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在上周五的非農就業報告公布後，今年降息 4 次的預期急劇升溫，一些分析師甚至建議聯準會 (Fed) 應該在 9 月會議前緊急降息。但 Sløk 認為，鑑於過去幾個交易日市場對 Fed 降息的押注出現劇烈波動，投資人應該對市場的定價持「懷疑態度」。

Sløk 也指出，數據顯示消費者仍在航空旅行、外出用餐和飯店住宿等方面花錢，顯示目前消費支出尚未縮減的跡象。整體而言，沒有太多證據表明經濟正陷入衰退或正在走向衰退。

就業市場仍有韌性 Fed 無須緊急降息

7 月非農就業報告中，最令人不安的部分是失業率——上升至 4.3% 並觸發著名的衰退指標「薩姆規則」(Sahm Rule)。報告也顯示，7 月新增就業人數創下 2020 年以來次低紀錄。

德意志銀行資深美國經濟學家 Brett Ryan 認為，雖然勞動市場未出現強勁招聘的情況，但裁員情況也沒有持續惡化，暗示經濟可能並未走向衰退，失業率上升的組成與經濟衰退初期通常看到的情況有所不同。

Ryan 認為，失業率上升很大程度上是由於勞動供給的增加——要不是首次進入勞動市場，就是剛重返工作崗位——而不是因為裁員數量的增加。

他說：「投資人不應該對一個數據反應過度。因此毫無疑問，衰退風險已經上升，傾向於 Fed 開始採取更積極的降息步伐，但還沒有達到這一點。」

此外，7 月 27 日當周初領失業金人數最近創下近一年來的最高紀錄，但 Ryan 指出，如果排除德州 (颶風貝羅爾導致該州洪水氾濫，工人流離失所)，初領失業金人數四周平均值實際上正在下降。

美銀美國經濟學家 Michael Gapen 也持類似立場，他在近日的一份客戶報告中寫道，在沒有大規模裁員的情況下，大規模緊急降息的理由比市場定價的要弱，勞動力市場可能比市場想像的還要強勁。

Gapen 本周一在給客戶的報告中寫道：「9 月降息現在已是板上釘釘的事，但我們認為經濟不需要大幅、像衰退時期那樣的降息。」

高盛執行長索羅門 (David Solomon) 先前表態稱，美股回檔健康，美國經濟沒有衰退風險，估 Fed 不會緊急降息。

索羅門認為 Fed 將在秋季有一到兩次降息，他也表示隨著市場重新適應新的經濟數據和修正對 Fed 政策的預期，市場震盪將持續一段時間。

他說：「在市場經歷了非常強勁的上漲之後，我們正在經歷一次調整，這可能是健康的。我認為短期內我們將看到更多的波動。這是一次相當大的調整。」

風險資產可能迎來反彈

除此之外，部分策略師還將美股本輪大幅回檔視為抄底的機會。

Jean Boivin 領導的貝萊德投資研究所本周一在報告中寫道：「我們認為，隨著經濟衰退擔憂的緩解和套利交易的快速平倉趨於穩定，風險資產可以復甦。在人工智慧的推動下，我們繼續增持美國股票，並認為拋售帶來了買入機會。」

該分析師團隊表示，市場對經濟衰退的擔憂「被誇大了」。

對此，Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 表示贊同，Shah 在接受媒體採訪時指出，周二的市場反彈「現在看到的情況有點讓人認清現實，即經濟擔憂可能並不像預期那麼糟糕。

Shah 補充說，對投資人來說，當前市場情勢的關鍵在於宏觀環境是否已經完全改變。就目前而言，她認為情況基本上保持不變。