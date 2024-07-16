學會關注利率，外匯投資更有利 ?

鉅亨研報 2024-07-16 10:47

美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾 2023 年 (去年)12 月曾表示，降息是全世界與 FED 決策者都在討論的話題，令投資者對金融環境寬鬆的前景感到樂觀，似乎準備迎來各國央行轉向低利率，降低借貸成本，但事實證明，2024 年 (今年) 以來主要央行面臨的通貨膨脹更持久、經濟和工資增長更具韌性，導致主要央行中僅有加拿大央行 (BOC)、歐洲央行 (ECB) 和瑞士央行 (SNB) 在今年 6 月溫和降息 25 個基點，期待已久的積極聯合寬鬆貨幣政策，恐已經化為泡影。

FED 自去年 7 月以來一直將基準利率維持在 5.25%-5.5% 高水平，支撐美元走強。然而，圍繞 FED 何時開始降息的猜測不斷，近日 FED 理事鮑曼表示，雖然目前對抗通貨膨脹情況有小幅進展，但仍需更多良好數據加強降息信心，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克亦稱，通貨膨脹朝著正確方向發展，預計今年第四季降息一次，市場預測 FED 今年只會降息一到兩次，而不是去年 12 月調查時的四次，並押注利率可能今年 9 月才開始下調，美元指數於今年 4 月中旬再次觸及 106.50 水平附近。

FED 維持利率於高水平的時間會更長?

資料來源：湯森路透

美元指數週線圖

資料來源：湯森路透

此外，雖然日本官員頻頻喊話示警將採取行動遏止日圓單邊波動，市場步步為營企圖試探當局干預外匯市場的決心，但遲遲未有動作，且根據日本央行 (BOJ) 的今年 6 月政策會議意見摘要顯示，決策者就近期升息的可能性進行了討論，當月會議仍是決議按兵不動，亦未縮減購買公債規模，超寬鬆的政策與 FED 大相逕庭，美國與日本的巨大利率差距，導致日圓深陷疲弱走勢。

隨著日本政府今年 7 月 1 日突然宣布再度下修第一季國內生產總值 (GDP) 季增年率至萎縮 2.9%，經濟萎縮程度超過初值，且 BOJ 的短觀報告顯示，大型服務業的信心四年以來首次出現惡化，代表疲弱不振的日圓導致生活成本大增，消費直接受到衝擊，預計今年 7 月 30 至 31 日召開例會的 BOJ 應該不會再調高利率，導致美元兌日圓突破今年 4 月底和 5 月初觸發日本當局斥資 9.8 萬億日圓 (約 610 億美元) 干預外匯市場的三十四年低點後，再創三十八年新高至接近 162 水平，本季度美元兌日圓已上漲超過 6%，今年迄今為止則上揚 12%，為表現最差的十國集團 (G10) 貨幣，若日本當局不進行干預或 BOJ 不上調利率，美元兌日圓可能繼續上漲。

美元兌日圓月線圖

資料來源：湯森路透

再者，澳洲今年 5 月通貨膨脹率升至六個月高位 4.1%，零售銷售亦罕見地較前月反彈 0.6% 較上個月為高，促使該國再次升息的機率上升，對澳幣形成支撐，同時利率的差異引發澳幣兌日圓套利交易達 108.58，創三十三年新高點。

路透調查：澳洲央行 (RBA) 利率預測

資料來源：湯森路透

各主要國家最新利率一覽

資料來源：湯森路透

可見利率的差異，可能影響外匯匯率的強或弱，投資人可以透過「外匯保證金交易」的「先買後賣」或先「先賣後買」雙向交易方式，充分掌握市場走勢，若學會關注利率差異和變化，對外匯投資而言，可能更為有利。

以遠東國際商業銀行 (下稱遠東商銀) 的商品－「外匯保證金交易」為例，其交易條件和內容有多個特色：-

全天候 24 小時交易 (交易員可以 24 小時接聽電話直接報價)； 國定假日不休息 (依據國際外匯市場交易時間提供交易)； 是唯一提供網際網路外匯交易平臺的銀行 (自行研發交易平臺 - FETP)； 存放於遠東商銀的保證金 (美元)，可以享有活期或定期存款的利息； 槓桿倍數最大放大二十倍數交易，也可以不放大倍數； 最低交易金額 20 萬美元 (必須保證金 5%，2.5% 時追繳保證金，1.5% 時停損)； 交易貨幣對 (Currency Pairs) 多，可交易交叉匯率 (共有 30 種貨幣對)； 市價 (現敲) 交易沒有手續費； 可以自設限價、停損、OCO 或 IDT 掛單，掛單有效時間自行選擇； 只要保證金足夠，所持有的部位沒有限制平倉 (出場) 時間。

舉例：

A 君於遠東商銀開立「外匯保證金交易專戶」，存入超過 10 萬美元，將其中 10 萬美元轉作定期存款，以遠東商銀兩個月的大額定期存款年利率 5.15% 承作

USD 100,000 x 5.15% = USD5,150 / 年

即兩個月定期存款可獲得利息 USD858.33

A 君判斷美國與日本利率差距頗大，預測美元兌日圓 (USD/JPY) 會上漲

2024 年 5 月 6 日於 153.00 價位買入 USD/JPY 20 萬 (放大倍數約 2 倍)

待兩個月後 (7 月 5 日)，認為 USD/JPY 未能突破 162.00 水平，回落至 161.00 賣出平倉 (出場)

結算獲利：(161.00 - 153.00 x 200,000) / 161.00 = USD 9,937.89

美元兌日圓日線圖

資料來源：湯森路透

2024 年 5 月 6 日至 7 月 5 日期間 (共 66 天)，A 君持有 USD/JPY 20 萬的部位，每天均有換匯利益 (利息差) 收入，所得約 USD1,510.74，計算如下：

以 USD/JPY 匯率 153.00 計算，USD 200,000 x 153.00 = JPY30,600,000

買入 USD 隔夜拆款利率：收 4.77% (年利率)

賣出 JPY 隔夜拆款利率 ：付 0.65% (年利率)

USD 200,000 x 4.77% / 360 = + USD 26.5 / 天

JPY 30,600,000 x 0.65% / 360 = - JPY 552.5 /153.00 = -USD 3.61 / 天

USD 26.5 - 3.61 = USD 22.89 / 天

66 天 x USD22.89 = USD 1,,510.74

(以上計算因每天實際的利率和匯率會產生差異)

除了以上例子，投資人可以選擇美元兌其他較低利率貨幣，例如：美元兌瑞士法郎 (CHF) 或境外人民幣 (CNH)，亦可以操作非美元貨幣兌低收益貨幣，例如：澳幣兌日圓、澳幣兌瑞士法郎…… 等利差交易 (交叉匯率)；相反地，若投資人判斷美元走弱，可以選擇賣出美元、買入南非幣 (目前遠東商銀可交易的貨幣中利率最高)，即 Sell USD/ZAR，同樣每天享有換匯利益 (利息差) 收入。

惟外匯保證金交易具一定風險，損失可能超過原始本金，且外匯市場瞬息萬變，如何即時掌握市場走勢相當重要，控制風險亦格外重要，遠東商銀備有資深的交易團隊，除週六、日外，每日 (含國定假日) 提供「遠銀外匯每日評論｣，與投資人分享當日對各主要貨幣走勢的看法，還有各國重要經濟數據和事件發布的時間等供參考，幫助投資人追蹤市場和匯率的變化，亦有助於控制風險。

若您欲了解相關詳細內容，歡迎來電遠東商銀交易室專線：0809085818，或亦得觀看 2024 年 3 月 26 日舉辦的「2024 年主要央行貨幣政策各行各路，您” 匯” 如何選擇 ?」線上講座，網址：

https://www.feib.com.tw/foreignexchange/detail.html?id=29