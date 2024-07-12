〈美股早盤〉美銀行股財報憂喜參半 主要指數小幅走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 21:43

美股主要指數周五 (12 日) 小幅走高，雖然銀行股財報、最新通膨數據憂喜參半，投資人在科技股獲利了結後，轉向小盤股等落後股。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.3%。

前一交易日科技股大跌後，美股周五開盤前主要指數期貨走穩，華爾街各大行開始陸續公布最新財報，交易員對近期憂喜參半的通膨數據感到擔憂。

具體來看，昨日 6 月消費者物價指數 (CPI) 帶來通膨降溫的好消息後，今日公布的生產者物價指數 (PPI) 卻全面超預期回升，不過因為用於計算聯準會 (Fed) 偏好通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數的數據並沒有這麼糟，因此主要指數期貨小幅下跌後走穩。

在凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Paul Ashworth)看來，考慮到 PCE 的組成部分是良性的，PPI 實際上比看上去「好得多」，他還指出「9 月的降息即將到來」。

富國銀行 (Wells Fargo & Co.) 股價下跌 5%，此前該行警告稱，無法像預期那樣快速削減成本。摩根大通公司公佈了創紀錄的利潤，但在淨利息收入等幾個關鍵指標上有所缺失，該公司股價出現波動。花旗集團 (Citigroup Inc.) 股價上漲 2.5%，該公司股票交易好於預期，儘管該銀行表示今年的成本可能處於先前提供的區間的高端。

與此同時，投資人也渴望聽到各大銀行對美國經濟狀況和今年下半年的預測，包括 11 月總統大選的潛在影響。

截至台北時間周五（12 日）21 時許：

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 1.86%，至每股 203.63 美元

摩根大通周五 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠投行業務費用成長，再加上與 Visa(V-US) 交換要約中獲得約 80 億美元的收入，該季營收、獲利均打敗分析師預期，其中獲利年增 25% 創歷史新高。然而，該行上季利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 略低分析師預期，讓財報美中不足。

花旗集團 (C-US) 早盤股價下跌 0.41%，至每股 64.44 美元

花旗集團 (C-US) 第二季獲利成長，得益於投資銀行營收成長 60% 以及服務部門收益，帶動該銀行股價在周五盤前上漲 2%。這家美國第三大銀行表示，截至 6 月 30 日當季淨利攀升至 32 億美元，合每股 1.52 美元。相較之下，去年同期為 29 億美元和每股 1.33 美元。

富國銀行 (WFC-US) 早盤股價下跌 6.67%，至每股 56.15 美元

富國銀行周五表示，由於在爭奪客戶資金的激烈競爭中增加支出以留下存款，該行第 2 季獲利下降。該銀行股價在周五盤前下跌逾 4%。該行第二季 NII 下滑 9% 至 119.2 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PPI 年增率報 2.6%，預期 2.3%，前值 2.4%

美國 6 月 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.1%，前值 0%

美國 6 月核心 PPI 年增率報 3.0%，預期 2.5%，前值 2.6%

美國 6 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.3%

華爾街分析：

華爾街資深投資人 Ed Yardeni 將標普 500 指數年底目標位從 5,400 點上調至 5,800 點，並維持到 2030 年達到 8,000 點的預期。Yardeni 表示：「股市似乎比我們預期的更快地消化了我們對『咆哮的 2020 年代』場景的預期。」