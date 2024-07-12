美6月PPI年增速超預期反彈至2.6% 創去年3月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 20:35

美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 增速略高預期，主因是服務業成本上升，抵銷商品成本連續第二個月下降的影響。儘管這份報告表現不如日前消費者物價指數 (CPI)，但 PPI 超預期的增速並未打擊市場的降息預期，9 月降息機率略高於 95%。

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (12 日) 公布數據顯示，6 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.6%，創 2023 年 3 月以來新高，高於市場預期的 2.3% 與修正後前值 2.4%；按月來看成長 0.2%，高 於 5 月修正後前值 0%，也高於市場預期的 0.1%。

6 月 PPI 年增 2.6%，創 2023 年 3 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的 6 月核心 PPI 年增 3.0%，也創去年 3 月以來新高，高於市場預期的 2.5%，前值自 2.3% 上修至 2.6%；按月來看成長 0.4%，高於市場預期的 0.2%，，前值自 0% 上修至 0.3%。

6 月核心 PPI 年增 3.0%，也創去年 3 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

根據報告，6 月服務成本上漲 0.6%，為連續第三個月大幅上漲，拖累同月商品成本下滑 0.5% 的影響。

6 月服務成本為 PPI 加速成長推手。(圖：ZeroHedge)

剔除受許多經濟學家青睞的波動性較小的食品、能源和貿易指標後的 PPI 在 6 月維持 0%，低於經濟學家預期的 0.2%，前值自 0% 上修至 0.2%；按年來看成長 3.1%，前值自 3.2% 小幅上修至 3.3%。

值得注意的是，PPI 報告中用於計算聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數——的類別則是喜憂參半。不過在 PPI 公布後，摩根士丹利 (MS-US) 和凱投宏觀的分析師下調核心 PCE 物價指數增速預期。

在這些類別中，6 月醫師照護成本小漲 0.2%、醫院門診照護成本上漲 0.1%、住院照護成本上漲 0.5%，不過漲幅均低於 5 月。與此同時，機票價格上漲 1.1%、投資組合管理服務價格上漲 1%。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美分析師 Paul Ashworth 在一份報告中稱：「6 月 PPI 各項數據明顯低於預期，看來 5 月 PCE 增幅也可能下修，儘管幅度很小。」

雖然 6 月 PPI 超預期反彈，但並未影響市場對聯準會 (Fed)9 月首次降息預期。Ashworth 指出，Fed 最青睞的通膨指標 PCE 的組成部分是良性的，PPI 實際上比看上去「好得多」，他認為「9 月的降息即將到來」。

根據芝商所 FedWatch 工具，交易員預估 Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 89.8%、降息兩碼 (50 個基點) 的機率為 6.4%，維持利率不變的機率為 3.7%。