降息預期提振 全球債券基金迎來大量資金流入

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 19:22

根據路透周五 (12 日) 報導，截至 7 月 10 日的一周，全球債券基金連續第 29 周吸引資金流入，因市場預期美國聯準會 (Fed) 會在就業市場疲軟和通膨放緩之際降息。

根據 LSEG 的數據，全球債券基金本周淨流入 97.5 億美元，前一周淨買進約 122.8 億美元。

上周一份備受關注的美國勞動市場報告顯示，6 月失業率升至 4.1% 的兩年半高點，提振市場對 Fed 降息的預期。

與此同時，日前的通膨報告進一步支持這一預期。美國勞工統計局 (BLS) 公布最新數據顯示，6 月消費者物價指數 (CPI) 下降 0.1%，進一步強化通膨降溫趨勢。因此，基準 10 年期美國公債殖利率周四跌至 4.168% 的 4 個月低點。

按板塊劃分，美國債券基金領漲，連續第六周淨買進約 37.7 億美元。同時歐洲和亞洲基金分別吸引了約 32.2 億美元和 15.3 億美元的資金。

另外，投資人購買價值 19.7 億美元的政府公債基金，連續第 11 周出現淨流入。企業基金和貸款參與基金分別獲得 10.9 億美元和 4.48 億美元的淨買入。

全球股票基金經歷連續第三周的資金流入，儘管只有 1.14 億美元，而前一周的淨買入額為 164.5 億美元。

此外，投資者分別拋售價值 11.8 億美元和 3.54 億美元的醫療保健和金融業基金，而科技業仍吸引約 12.2 億美元的資金，這是連續第五周流入。

投資人在全球貨幣市場基金中淨流入 341.6 億美元，連續第二周出現資金流入。

在大宗商品領域，貴金屬基金三周來首次出現單周流出，淨流出金額為 1.559 億美元。相反，投資人向能源基金投入 1.068 億美元，結束連續四周的拋售。