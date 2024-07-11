9月降息又近一步！美6月核心CPI年增速降至3.3% 創逾3年新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 22:41

美國 6 月通膨普遍降溫，主因是住房成本放緩推動，提振聯準會 (Fed) 官員信心有望迎來降息。雖然消費者物價指數 (CPI) 連續 3 個月降溫引起 7 月降息呼聲，但目前看來機率不到 10%，不過 9 月降息的機率為 90% 左右，而且市場認為今年可能會有多次降息。

美國勞工統計局 (BLS) 周四 (11 日) 公布數據顯示，6 月剔除能品和能源的核心 CPI 年增 3.3%，創 2021 年 4 月來最小增幅；按月來看僅成長 0.1%，為 2021 年 8 月以來最慢增速。

6 月核心 CPI 年增速降至 3.3%，創逾 3 年新低。(圖：ZeroHedge)

與此同時，6 月 CPI 年升 3%，低於市場預期 3.1% 與前值 3.3%；按月來看下滑 0.1%，受汽油價格下跌影響，為 2020 年 5 月以來首次轉為負值，低於市場預期的 0.1%，也低於前值的 0%。

6 月 CPI 月減 0.1%，為 2020 年 5 月以來首次轉為負值。(圖：ZeroHedge)

6 月住房通膨下滑推動 CPI 普遍降溫

6 月商品和服務通膨年增率下滑，其中商品價格漲幅收窄至今年 2 月以來新低。

6 月商品和服務通膨年增率下滑。(圖：ZeroHedge)

根據報告，6 月能源價格年增 1%、月減 2.0%。其中汽油價格繼 5 月下跌 3.6% 之後，在 6 月下跌 3.8%，抵銷住房價格成長影響，按年來看下滑 2.5%。另外 6 月二手車和卡車價格月減 1.5%、通訊成本下滑 0.2%、新車價格下跌 0.2%。

至於住房成本方面，6 月住房價格成長 0.2%，其中 6 月租金成長 0.3%、業主等價租金指數 (OER) 也成長 0.3%，不過均為 2021 年 8 月以來最小漲幅。6 月離家住宿指數進一步下滑 2.0%，5 月下降 0.1%。

按年來看，6 月份住房通膨年增率降至 5.16%，低於 5 月的 5.41%，為 2022 年 5 月以來新低；租金通膨年增 5.07%，低於 5 月的 5.30%，創 2022 年 4 月以來新低。

(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，備受矚目的 6 月超級核心 CPI 月增 0.07%，逆轉 5 月下跌態勢，不過按年來看降至 4.92%，儘管如此漲勢仍不低。

(圖：ZeroHedge)

最快 9 月首次降息 年內可能有多次

最新數據進一步證明，美國通膨在年初急劇上升後，已恢復降溫趨勢，而更廣泛的經濟活動似乎正在放緩。另外上周公布的 6 月非農報告顯示，失業率連續第三個月上升，這些數據應該會支持 Fed 在今年稍晚繼續降息。

交易員上調 Fed 在 9 月開始降息的機率，從數據公布前的 70% 左右提高到 80% 以上。就 2024 年全年而言，合約暗示的降息幅度為 57 個基點，即至少會有兩次 1 碼 (25 個基點) 的降息，先前約為 49 個基點。

雖然 CPI 連續三個月降溫引起 7 月降息呼聲，但目前看來機率不到 10%，不過 9 月降息的機率為 90% 左右，而且市場認為今年可能會有多次降息。

圖：芝商所 FedWatch 工具