〈財報〉投行業務回暖 摩根大通Q2淨利寫歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 20:21

華爾街大行摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 周五 (12 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠投行業務費用成長，再加上與 Visa(V-US) 交換要約中獲得約 80 億美元的收入，該季營收、獲利均打敗分析師預期，其中獲利年增 25% 創歷史新高。然而，該行上季利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 略低分析師預期，讓財報美中不足。

圖：摩根大通財報

根據財報，摩根大通第二季 (截至 6/30) 營收年增 20% 至 509.9 億美元，優於分析師預期的 498.7 億美元，主要受惠投行業務營收優於預期。

該行第二季淨利年增 25% 至 181.5 億美元，創歷史新高，合每股 6.12 美元；剔除 Visa 股票的 80 億美元獲利、向摩根大通基金捐贈的 10 億美元 Visa 股票以及 5.46 億美元的證券虧損，每股獲利為 4.40 美元，略高分析師預期的 4.19 美元。

值得注意的是，摩根大通第二季利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 年增 4% 至 228.6 億美元，略低市場預期的 228.6 億美元。

按部門劃分，摩根大通第二季投資銀行營收年增 46% 至 24.6 億美元，遠高分析師預期的 21.3 億美元，亮眼的成長佳績主因是受該季投行費用收入大幅成長 50% 提振。

另外，該行第二季貸款總額為 1.32 兆美元，與分析師預期相符；上季股票銷售與交易收入報 29.7 億美元，輕鬆打敗分析師預期的 26.6 億美元。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在財報中指出，公司對未來潛在的風險持謹慎態度，包括高於預期的通膨和利率，儘管股票和債券估值「反映了相當良性的經濟前景」。