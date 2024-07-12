〈財報〉投行業務回暖 摩根大通Q2淨利寫歷史新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 20:21
華爾街大行摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 周五 (12 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠投行業務費用成長，再加上與 Visa(V-US) 交換要約中獲得約 80 億美元的收入，該季營收、獲利均打敗分析師預期，其中獲利年增 25% 創歷史新高。然而，該行上季利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 略低分析師預期，讓財報美中不足。
截稿前，摩根大通 (JPM-US) 周五盤前股價下跌 0.84%，每股暫報 205.70 美元，似乎未受業績提振，不過較稍早近 1.5% 的跌幅有所收窄。該股今年迄今上漲 20% 以上。
根據財報，摩根大通第二季 (截至 6/30) 營收年增 20% 至 509.9 億美元，優於分析師預期的 498.7 億美元，主要受惠投行業務營收優於預期。
該行第二季淨利年增 25% 至 181.5 億美元，創歷史新高，合每股 6.12 美元；剔除 Visa 股票的 80 億美元獲利、向摩根大通基金捐贈的 10 億美元 Visa 股票以及 5.46 億美元的證券虧損，每股獲利為 4.40 美元，略高分析師預期的 4.19 美元。
值得注意的是，摩根大通第二季利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 年增 4% 至 228.6 億美元，略低市場預期的 228.6 億美元。
按部門劃分，摩根大通第二季投資銀行營收年增 46% 至 24.6 億美元，遠高分析師預期的 21.3 億美元，亮眼的成長佳績主因是受該季投行費用收入大幅成長 50% 提振。
另外，該行第二季貸款總額為 1.32 兆美元，與分析師預期相符；上季股票銷售與交易收入報 29.7 億美元，輕鬆打敗分析師預期的 26.6 億美元。
摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在財報中指出，公司對未來潛在的風險持謹慎態度，包括高於預期的通膨和利率，儘管股票和債券估值「反映了相當良性的經濟前景」。
戴蒙說：「地緣政治形勢仍然複雜，可能是二戰以來最危險的，儘管其結果和對全球經濟的影響仍然未知...... 在降低通膨方面已經取得了一些進展，但我們面前仍然存在多重通膨因素：巨額財政赤字、基礎設施需求、貿易結構調整與世界重新軍事化。」
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