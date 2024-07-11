乾杯將收掉中國5成店點 揮軍歐洲版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 11:28

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 宣布首度成功插旗歐洲，旗下 KANPAI CLASSIC(老乾杯) 英國倫敦店將於 7 月 15 日起試營運，乾杯強調，此將做為全球化發展的展示櫃，但同時，在中國的店點也持續汰弱留強，預計今年共將關閉 11 家分店，占中國總店數 5 成。

乾杯指出，6 月、第二季營收和上半年營收均較去年同期衰退，主要是受中國市場消費不振影響，在中國將持續進行店點汰弱留強，而下半年，聚焦於台灣拓點、英國倫敦店開幕。

乾杯上半年在中國關掉 7 家分店，占中國總分店數約 30%，包括老乾杯 1 家、乾杯燒肉居酒屋 6 家，使中國營收占比下降至 20%，預計下半年將再關 4 家，將是原總店數的 50%。

但同時，乾杯台灣和英國事業展店並進，有助於強化營運體質。

乾杯說明，前往英國拓點主要是作為全球化發展的展示櫃，KANPAI CLASSIC 試營運期間提供有限菜單，藉此觀察營運狀況再優化，正式開幕訂於 9 月。

而台灣事業於第四季陸續開店，已確定的有老乾杯桃園台茂店、黑毛屋桃園台茂店、黑毛屋桃園華泰店、乾杯墾丁店，並將加開約 300 名職缺，藉此因應新店開幕所需人力。

乾杯也提到，旗下麻辣 45 台中中港店於 7 月起轉型為吃到飽品牌後，新品牌話題成功吸引人潮，開幕一周來客來客量較過去翻倍成長。