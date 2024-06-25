乾杯首開吃到飽品牌 麻辣45放題7/1登場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 18:52

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (25) 日宣布，首度推出吃到飽品牌，旗下「麻辣 45」台中中港店轉型為「麻辣 45 放題」，將於 7 月 1 日正式登場，主打全台首創 100% 和牛油麻辣鍋，搭配日澳和牛吃到飽，每人均價 799 元起，藉此擴大搶攻鍋物吃到飽市場。

乾杯指出，今年曾推出為期一個月吃到飽活動，引發話題搶訂，短短 5 天全月訂位爆滿，來客大幅成長 5 倍，深受年輕和家庭族群喜愛，反映出吃到飽堅實的市場需求與消費偏好。

因此，乾杯仰賴身為肉品進口商的優勢，此次將麻辣 45 台中中港店轉型吃到飽，相較於市場同等級的 A5 日本和牛吃到飽，訂出僅約 7 折左右的價格。

展望後市，乾杯說明，今年在外販事業發展推動更顯積極，前 5 月業績平均年增達 50%，6 月緊接擴大業務，新增設冷藏牛舌、冷藏日本和牛原料肉等精修業務，提升肉商服務，預期肉品加工業績提升 50%。

而乾杯持續調整海內外餐飲版圖，展店腳步將於下半年加快，預計開出台灣 6 家、英國首店，合計 7 家；在中國則進行汰弱留強、縮小營業規模調整，今年已關閉 5 家分店，以乾杯燒肉居酒屋品牌為主。