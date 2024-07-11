營收速報 - 富裔(6264)6月營收6,363萬元年增率高達137.23％
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:15
今年1-6月累計營收為1.50億元，累計年增率-17.95%。
最新價為13.4元，近5日股價上漲0.75%，相關建材營造股價指數下跌-0.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+102 張
- 外資買賣超：+102 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|6,363萬
|137%
|1368%
|24/5
|433萬
|-70%
|-69%
|24/4
|1,401萬
|-51%
|-70%
|24/3
|4,599萬
|38%
|337%
|24/2
|1,051萬
|-52%
|-5%
|24/1
|1,112萬
|-80%
|-128%
富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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