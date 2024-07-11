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鉅亨速報

營收速報 - 富裔(6264)6月營收6,363萬元年增率高達137.23％

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:15

富裔(6264-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣6,363萬元，年增率137.23%，月增率1368.43%。

今年1-6月累計營收為1.50億元，累計年增率-17.95%。

最新價為13.4元，近5日股價上漲0.75%，相關建材營造股價指數下跌-0.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+102 張
  • 外資買賣超：+102 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 6,363萬 137% 1368%
24/5 433萬 -70% -69%
24/4 1,401萬 -51% -70%
24/3 4,599萬 38% 337%
24/2 1,051萬 -52% -5%
24/1 1,112萬 -80% -128%

富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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