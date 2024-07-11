〈台股盤後〉台積電漲35點貢獻272點 大盤噴漲382點再創高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-11 14:08

台北股市今 (11) 日在蘋果概念股大立光 (3008-TW)、AI 概念股的台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等權值股的撐腰下，終場收漲 382.95 點或 1.6%，收盤指數報 24390.03 點，成交值 5569.32 億元，市場專家指出，台積電漲勢不歇，相對帶動的資金仍以圍繞包括設備、CPO、AI 及測試等類股爲主。

7 月 11 日台積電盤中以 1080 元改寫歷史天價，收盤價報 1080 元，上漲 35 元或 3.35%，全場個成交量逾 4.14 萬張略較昨日萎縮、成交值並達到 443 億元，占集中市場成交值的 7.95%。台積電今天的收盤大漲也貢獻大盤 271.8 點的點數。

在匯市方面，7 月 11 日 新台幣兌美元匯價中午暫收 32.510 元，升值 7.6 分，成交金額 6.78 億美元。

台股 7 月 11 日早盤開在 24242.03 點， 最高達 24416.67 點，最低爲 24151.8 點，終場收漲 382.95 點或 1.6%，收盤指數報 24390.03 點爲台股收盤新高，成交值 5569.32 億元，其中電子股上漲 2.05%，占大盤成交比重達 66.27%，金融股上漲 1.18%，占大盤比重 4.99%。

股集中市場蘋果概念股強勢，繼昨日健鼎 (3044-TW) 除息 7.5 元，當日完全填息，使今日除息約 3 元的欣興 (3037-TW) 除息走勢強，早盤爆量完成填息， 終場以最高價漲停 189.5 元作收。此外，蘋果 PCB 個股的華通 (2313-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 股價盤中也走強，收盤上漲 4.5 元或 3.03%，收盤價報 153 元。

大立光今天收盤上漲 90 元 2.89%，收盤價報 3200 元，成交量放大爲 1533 張，大立光今天盤後將召開第二季法人說明會，市場期待林恩平執行長釋出下半年的光明訊息。

資深證券分析師黃漢成指出，台股以台積電的表現爲中心，相對帶動的包括設備、CPO、AI 及測試等類股。同時，在各公司進行除權、除息進入旺季，留意低位階的個股的可能表現。而在各企業 6 月營收都已發布完畢同時，第二季營收表現好的公司，也將可期待有好的獲利表現，值得留意。

台股 ABF 概念股欣興 (3037-TW) 收盤收在 漲停價 189.5 元、景碩 (3189-TW) 走勢更強，收盤價報漲停 109 元，南電 (8046-TW) 收漲 10 元或 5.67%，收盤報 186.5 元。