鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-07 15:14

連鎖餐飲業者乾杯 (1269-TW) 今 (7) 日宣布，旗下起家品牌「乾杯燒肉居酒屋」開啟 26 年來最大規模改版，改採固定價菜單，藉此全面升級餐點並大幅降低和牛消費門檻，乾杯估算，平均菜單價格約調降 10%，但客單價預計仍維持在近 1000 元的水準，乾杯董事長平出莊司更強調，此舉是為了以更具 CP 值的價格定位「抓回頭客」。

乾杯燒肉居酒屋進行創業來最大改版，菜單價逆勢降約1成搶年輕回頭客。(鉅亨網記者王莞甯攝)

平出莊司指出，改版後提供的新菜單有百款餐點，也告別指標性「8 點乾杯」互動活動，改以「好吃、便宜、快速、好玩」四大核心價值重新定義燒肉體驗。

平出莊司解釋，觀察到當代年輕世代高度重視「TP(時間效率)」與「CP(性價比)」，且餐飲產業人力持續吃緊，因此，營運策略從過往著重互動氛圍，轉向更高效的營運模式，透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋。

乾杯調整後的固定價菜單最高 399 元，涵蓋超過 30 道新品，更納入和牛、海鮮等高單價食材，另有 299 元、199 元和 99 元的價格，讓消費者點餐的過程就像逛選物店，自由搭配組合。