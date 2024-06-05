機上也能吃和牛！長榮航聯手乾杯推空中饗宴 這些航線吃得到

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-05 17:26

長榮航 (2618-TW) 今 (5) 日宣布，與國內最大燒肉品牌乾杯集團 (1269-TW) 聯手合作，7 月 1 日起供應和牛菜單於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，為期至少 2 年，進一步精進米其林星級機上餐點。

長榮航總經理孫嘉明表示，為提供旅客最優質的飛行體驗，不斷致力於機上餐點開發，「老乾杯」是全球首間獲得米其林星級殊榮的燒肉餐廳，此次非常高興能與其攜手合作。

對於第三季客運傳統旺季，孫嘉明說，第三季票價較第二季好，訂位率平均達 80%，歐美線更達 90%；除了客運，貨運也相當熱絡，新貨機單月已可貢獻獲利。

此次長榮航與乾杯合作，雙方歷經近一年的時間研發，共同設計出機上色香味俱全的和牛餐點，除了皇璽桂冠艙 (商務艙)，豪華經濟艙和經濟艙旅客同步可享有新菜單。

乾杯董事長平出莊司表示，此次很榮幸與國際具指標性的長榮航空合作，讓集團對頂級和牛的講究躍上雲端。