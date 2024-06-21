日月光攜宏璟建設合建K28廠 2026年Q4完工 強化先進封裝布局

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-21 14:56

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (21) 日宣布，子公司日月光今日召開董事會決議通過與關係人宏璟建設 (2527-TW) 採合建分屋方式興建 K28 廠，第二期 K28 廠房以 2026 年第四季完工為目標，滿足先進封裝終端測試、AI 晶片高能源運算及散熱需求。

日月光指出，該建案由公司提供所持有大社土地 6,283.09 坪其中之 2,660.98 坪，並由宏璟建設提供資金，合建地下 1 層、地上 7 層之廠房，該 K28 廠房之樓地板面積約 10,883.62 坪，雙方協議之合建權利價值分配比例為日月光半導體 22.24% 及宏璟建設 77.76%， K28 廠房興建完成後，雙方將依合建分配比例辦理產權登記，並由日月光半導體或其子公司取得宏璟建設所屬產權之優先承購權。

日月光為配合高雄廠營運成長規畫，針對先進封裝製程的終端測試需求、AI 晶片高能源運算及散熱需求，所購入之大社土地分二期開發，第一期 K27 廠房已於 2023 年完工進駐，第二期 K28 廠房以 2026 年第四季完工為目標。

宏璟建設與日月光半導體長期合作互信基礎厚實，且建廠工期配合度高，加上近期營建市場之材料成本上掦及人工短缺，是以借助宏璟建設之廠房興建專業、經驗及營建資源，以確保 K28 廠建廠進度符合目標時程。