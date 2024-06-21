台達電攜手德儀成立創新聯合實驗室 佈局先進電動車電源系統

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-21 16:59

台達電 (2308-TW) 今 (21) 日宣布，與德州儀器 (Texas Instruments, TI) 成立創新聯合實驗室，將借重 TI 在數位控制及氮化鎵 (GaN) 等半導體相關領域多年的豐富經驗及創新技術，強化新一代電動車電源系統的功率密度和效能等優勢，厚植台達電在電動車領域的核心競爭力。

台達電交通事業範疇執行副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平表示，與 TI 成立創新聯合實驗室，期盼雙方達到更緊密的技術交流及合作，以更具前瞻性的產品開發與設計能力持續創造技術領先，同時提升產品安全與品質，在快速發展的電動車市場中共創雙贏。

德州儀器嵌入式處理資深副總裁 Amichai Ron 表示，多年來與台達電的合作已建立堅實基礎，TI 將進一步運用半導體專業，攜手台達電開發更小巧、更高效且更可靠的電動車系統解決方案，如車載充電裝置及 DC/DC 轉換器，以增加車輛的行駛里程，並促進電動車全面普及。

因應軟體定義汽車（software-defined vehicle; SDV）的時代來臨，台達電已與多家國際半導體大廠成立聯合實驗室，聚焦範圍涵蓋車用電力電子及數位控制等，以滿足新世代電動車的多元創新應用，及提升電源效率與安全性等先進技術發展需求。