美超微攜手日月光、中華系統整合 打造全台首座水冷散熱資料中心

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-05 15:48

高雄市政府羅達生副市長表示，非常歡迎全球封裝大廠日月光半導體加大投資高雄，進一步設立資料中心與增加就業，藉由引入美超微新一代的創新水冷散熱技術，不但可大幅節能減碳，響應政府 ESG 政策，並帶動產業升級，為高雄快速崛起的科技產業聚落做出示範。

美超微業務發展資深副總裁廖益賢表示，美超微是根基立足於台灣的全球公司，非常高興能夠與台灣產業夥伴有更深的合作，此次與日月光半導體、中華系統整合攜手導入美超微在台首座新一代水冷散熱資料中心，希望能夠帶動產業更廣泛運用最新的水冷節能技術，助力資料中心減少最高 40% 的整體能耗 ，降低資料中心用電量與總體持有成本，推動綠色運算與節能減碳，並助力 AI 產業發展。

日月光半導體副總經理李政傑指出，日月光半導體長期致力於實踐 ESG 政策，導入水冷技術不僅提升散熱效率，降低能源消耗，同時也減少對環境的影響，有效降低日月光資料中心至少 20% 以上能耗，幫助在現代化機房滿足 PUE(電力使用效能) 小於 1.2 指標，進而達成 2030 淨零目標。

李政傑看好，此次合作將結合雙方的技術創新和市場領導力，證明公司對提供穩定、可靠服務的使命，同時為客戶創造更大價值，展現公司對永續發展的堅定承諾。

中華系統整合吳明德董事長分享，憑藉著在 ICT 產業的 20 餘年實務經驗，中華系統整合綜整 ICT 應用＋能源管理＋機房維運之技術與經驗，搭配合作夥伴商的高速運算伺服器主機及最先進水冷散熱解決方案，在本案提供了異質整合解決方案，為客戶解決高耗能問題及達成 PUE 效能指標提供了一個創新且高效的方案。

美超微助日月光資料中心提升算力，運用 AI 提升客戶服務、降低供應鏈碳足跡

日月光資料中心此次導入的美超微的伺服器與水冷散熱解決方案，美超微伺服器結合模組化設計，可以依客戶需求來滿足對伺服器主機需求，可為客戶提供客製化與靈活性，並簡化伺服器的部署和維護的解決方案。

至於水冷散熱解決方案則提供涵蓋散熱板、冷卻分配單元（CDU）、冷卻分配分流管（CDM）以及整座冷卻塔等的機櫃層級解決方案，幫助日月光資料中心溫度降低 80%、用電效率省下 80%，整體總耗能降低 10%。