日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」 2家供應商獲永續獎

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-13 19:08

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (13) 日於桃園舉行「2023 最佳供應商頒獎典禮」，旗下子公司日月光、矽品、環電連袂出席，感謝國內外供應鏈夥伴的支持。典禮邀請半導體界的封測供應夥伴，包含封裝測試設備、原物料、零件、加工等約 110 家，場面隆重盛大。

日月光對於供應鏈永續經營的推廣不遺餘力，過去兩年全額贊助及輔導 19 家供應商取得溫室氣體盤查 ISO 14064 和產品碳足跡 ISO 14067 之國際認證，本次典禮中也頒發感謝狀，以鼓勵供應商為取得認證付出努力。

此外，2023 年日月光投控舉辦第二屆「供應商永續獎」，主要聚焦四大永續策略 -「低碳使命」、「循環再生」、「社會共融」、「價值共創」，並擴大各類供應商參與範疇，鼓勵供應夥伴提出永續合作計畫案，後續配合獨立第三方進行審查，依審查結果，由「日月光環保永續基金會」提供專案贊助經費，最終共有 2 家供應商獲獎。

日月光投控營運長吳田玉表示，日月光成立四十周年，因應經濟環境的日趨嚴苛，公司以半導體封測供應鏈永續發展為宗旨，攜手上下游展現營運韌性，積極設立合作目標並共同定期檢視進度、更帶動夥伴技術升級，提升產業鏈優勢並降低營運風險，為對客戶提供更多價值。

日月光投控行政長汪渡村表示，集團期望藉此供應鏈合作計畫，引導與扶植更多供應商展現更積極的永續性作為，發揮產業的正面影響力。

日月光投控採購長唐瑞文表示，集團近年來進行採購組織再造，聚焦資源集中與簡化採購作業流程，目的是讓採購提升爲價值驅動者，透過與供應夥伴的協同合作及創新策略，擴大對客戶的貢獻。因此藉由這個年度盛會鼓勵表現卓越的夥伴，展示最誠摯的謝意。

2023 年日月光供應商得獎名單如下 (依英文字母順序):

最佳供應商獎

印能科技股份有限公司 (AblePrint Technology Co., Ltd.)

亞德萬司企業有限公司 (Advanced Recycling Pte Ltd)

怡凡得股份有限公司 (Advantek Taiwan Inc.)

弘塑科技股份有限公司 (Grand Plastic Technology Corporation)

HD MicroSystems L.L.C.

景碩科技股份有限公司 (Kinsus Interconnect Technology Corp.)

三井化學股份有限公司 (Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc.)

韓商銘凱電子股份有限公司 (MK ELECTRON CO., LTD.)

村田製作所 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)

納美仕股份有限公司 (Namics Corporation)

南亞電路板股份有限公司 (Nan Ya PCB Co., Ltd.)

安華股份有限公司 (Onn Wah Tech (OWT) Pte. Ltd.)

力森諾科國際股份有限公司 (Resonac Corporation)

新光電氣工業株式會社 (Shinko Electric Industries Co., Ltd.)

住友電木株式會社 (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.)

美商泰瑞達有限公司 (Teradyne (Asia) Pte. Ltd.)

欣興電子股份有限公司 (Unimicron Technology Corporation)

惠斯頓材料科技股份有限公司 (Whitston Materials Technology Co., Ltd.)

揚恩科技有限公司 (Yang Ann Technology Corporation)

臻鼎科技股份有限公司 (Zhen Ding Technology Co., Ltd.)

供應商永續獎

久資化工科技股份有限公司 (Chiu Tze Chemical Tech Co., Ltd.)