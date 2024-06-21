虎門將增雲端大型系統產品 拓雲端應用版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-21 12:38

資訊軟體服務商虎門 (6791-TW) 今 (21) 日召開股東常會，虎門表示，為因應全球 ERP 使用習慣變遷，增加雲端大型系統產品，並擴增顧問團隊，將市場拓展至雲端應用的企業市場，增添新營收動能。

虎門說明，去年 CAE 應用在半導體、國防、電動車及高頻通訊等相關產業需求穩定成長，推升全年營收 6.02 億元，年增 12.46%，稅後純益 8061 萬元，年增 11.25%，每股純益 (EPS)3.87 元，營收、獲利和 EPS 均連續 3 年創下歷史新高，而公司也延續一直以來的股利政策，將扣除法定盈餘公積後的可分配盈餘 100% 配息。

虎門指出，隨著產品愈趨高端，虎門工程應用軟體除搭配 GPU、雲端運算平台、高階伺服器來提升模擬運算效能外，並與國外聲學、振動及光學量測大廠合作，整合模擬技術，提供客戶各種先進分析工具，並引進兼具商務及工業需求之超高速相機等，另持續尋求各領域專業技術來進行水平及垂直整合。

據 Grandview Research 企業聯合報告指出，自 2020 年至 2030 年間，全球 CAE 軟體複合成長為 8.8%，尤其台灣企業數位轉型與台商回流，推升資訊服務需求成長。

虎門進一步指出， 近年研發團隊應用 AI 發展，幾乎可即時提出設計建議的代理模型，來提升客戶研發效率，當部分人工作業被 AI 取代，客戶得以更專注於創意的發想。

此外，為降低客戶的學習門檻，虎門投入資源於中文版線上教育訓練的製作，並預計導入工程模擬版本的 AI GPT，以提供客戶更貼身靈活的支援服務。

虎門 CPC 的 ERP 新產品線 SAP S/4HANA Cloud，以 ERP 核心資訊為基礎，支援 AI 快速提升企業的先進技術，並協助企業數字化轉型。