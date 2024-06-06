日月光高雄廠攜手美超微及中華系統整合 導入先進水冷技術實現綠色運算

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 15:00

日月光總經理辦公室暨資訊中心及淨零辦公室副總經理李政傑表示，日月光高雄廠正在智慧化轉型的道路上邁進，AI 算力的需求不斷提升，面臨了更高的散熱設計功率 (Thermal Design Power, TDP) 挑戰，傳統氣冷散熱方式已無法滿足需求，因此日月光迎向更高效、更環保的水冷散熱方案。

日月光此次攜手美超微及中華系統整合打造的新一代水冷散熱技術資料中心，水的導熱能力約是空氣的四倍，能更有效率帶走熱能，透過先進的水冷散熱設備，提高伺服器散熱效率並降低能源消耗，不僅提升了 AI 算力縮短研發時程，優化生產流程，提升產品品質穩定性，為智慧製造帶來助益，更結合企業核心價值將永續淨零的種子由上到下融入日常營運之中。

在先進封裝技術領域，日月光持續保持其領先地位，以強大的技術實力為半導體晶片提供封測服務。美超微採用日月光先進封裝技術，應用於伺服器硬體組件晶片，而中華系統整合則結合了資訊和通訊技術 (ICT)、能源管理、廠務設施、機房維運的專業技術與豐富經驗，規劃設計水冷機房，採用美超微的機櫃層級解決方案，包括散熱板、冷卻分配單元 (Coolant Distribution Unit, CDU)、冷卻分配分流管 (Coolant Distribution Manifolds, CDM)，從而實現整體能耗的顯著降低，達成高效節能的目標。

企業攜手合作打造的新一代水冷散熱技術資料中心，利用液體的高熱傳導特性，降低了 20% 機房能耗，並在現代化機房中達到電力使用效能 (Power usage effectiveness, PUE 小於 1.2 的指標，有效提升伺服器散熱效率，使得資料中心能夠承載更高性能的工作負荷，從而提升 AI 運算能力。

日月光看好，水冷散熱解決方案的成功實例為智慧工廠帶來了重大變革，成為節能減碳綠能科技的具體措施與成果，邁向綠色資料中心永續運作的願景。