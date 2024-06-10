日月光投控5月營收475億元 年月雙增創同期次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-11 18:18

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (11) 日公布 5 月營收 474.93 億元，月增 3.65%，年增 2.71%，累計前 5 月營收 2261.16 億元，年增 2.57%；受惠客戶需求緩步回升，日月光投控 5 月營收為今年來新高，也改寫同期次高。

日月光投控 5 月封裝測試及材料營收 265.68 億元，月增 5.5%，年增 1.3%。

展望下半年，日月光投控看好，所有應用都將從底部復甦，尤其 AI、HPC 領域會持續強勁成長，增幅也會高於其他應用，以業務來看，較看好今年封測業務表現，預期第二季稼動率會提升至 60% 以上，下半年也會進一步回升，並帶動封測業務的毛利率回升至 24-30% 區間。

日月光投控近期也接獲眾多先進封裝案件，看好今年先進封裝業績將較去年倍增，明年也會有不錯的成長動能，除了與晶圓廠合作，也開始與 IC 設計業者與系統廠共同開發，挹注長期成長動能。