search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 三洋實業(1472)3月營收年增大幅成長113.74%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 16:15

台北時間9日，2024年3月三洋實業(1472-TW)營收公布為新台幣201,384,000元， 年增率大幅成長113.74%，月增率成長17.98%， ，最新價為72.9元

今年以來累積營收為573,313,000元，累計年增率122.7%

近5日股價上漲1.12%，相關建材營造上漲1.95%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-138 張
  • 外資買賣超：-135 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 201,384 113.74% 17.98%
2024/2 170,695 59.92% -15.18%
2024/1 201,234 229.85% -21.12%
2023/12 255,111 24.75% 44.25%
2023/11 176,859 28.52% -0.25%
2023/10 177,308 27.99% 2.01%

三洋實業(1472-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建工程。營建工程。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty