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鉅亨速報

營收速報 - 達能(3686)3月營收年增大幅成長249.61%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 15:15

台北時間9日，2024年3月達能(3686-TW)營收公布為新台幣7,125,000元， 年增率大幅成長249.61%，月增率衰退-8.19%， ，最新價為14.3元

今年以來累積營收為21,765,000元，累計年增率309.27%

近5日股價上漲0.69%，相關半導體業上漲1.17%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-69 張
  • 外資買賣超：-85 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 7,125 249.61% -8.19%
2024/2 7,761 166.33% 12.84%
2024/1 6,878 1774.11% -10.77%
2023/12 7,708 793.16% 19.86%
2023/11 6,431 430.17% 42.75%
2023/10 4,505 439.52% -13.23%

達能(3686-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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