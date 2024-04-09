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鉅亨速報

營收速報 - 易發(6425)3月營收年增大幅成長101.02%

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 15:15

台北時間9日，2024年3月易發(6425-TW)營收公布為新台幣216,563,000元， 年增率大幅成長101.02%，月增率成長113.05%， 連續2個月營收月成長，最新價為86.3元

今年以來累積營收為396,534,000元，累計年增率135.42%

近5日股價上漲1.68%，相關電機機械股價指數上漲1.82%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+303 張
  • 外資買賣超：+303 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 216,563 101.02% 113.05%
2024/2 101,651 186.07% 29.79%
2024/1 78,320 211.16% -67.75%
2023/12 242,883 46.2% 321.25%
2023/11 57,658 -26.64% -31.2%
2023/10 83,800 -38.85% -13.01%

易發(6425-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為高科技自動化設備設計、製造、銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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