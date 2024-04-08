Fed今年可能只降息兩次 美國利率年內仍處在高峰

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-08 20:14

交易員對美國聯準會 (Fed) 今年將三次降息 1 碼 (25 個基點) 的信心正在迅速消退，市場目前只看好兩次降息。

根據外媒報導，以交換利率來看，美國今年貨幣可能只鬆綁約 60 個基點，這意味著最有可能的結果就是兩次降息，而首輪降息預料落在 9 月。截至上周五，三次降息的可能性仍在 50% 以上。

美國公債周一與其他同類債券一同下跌，將殖利率推至今年迄今新高。美債兩年期殖利率上升 3 個基點至 4.78%，而 10 年期美債殖利率距離一些投資人留意的關鍵水準 4.5% 僅一步之遙，這可能是一個決定利率是否會觸及去年新高的重要門檻。

連日來，市場一直在緩和對 Fed 降息的押注，原因是美國經濟數據依然強勁，Fed 官員也不認為有必要放寬貨幣政策，一些官員甚至強調，如果通膨降溫進展停滯，可能需要升息。最新的消費者物價指數 (CPI) 將在本周稍晚公布。

德國商業銀行 (Commerzbank) 策略師 Rainer Guntermann 表示：「數據進一步削弱對可能降息時機的押注，Fed 似乎在尋找是當的應對措施，以防通膨態勢進一步減弱，甚至再次加速。繼上周五出乎意料強勁的就業報告與 Fed 官員周末的鷹派言論之後，本周三 (10 日) 的通膨數據非常重要。」

今年年初，市場普遍預估，Fed 過去兩年的 11 次升息不僅會抑制通膨，還會給經濟帶來壓力，導致市場押注今年降息多達 6 次。然而，今年通膨降溫速度進展已放緩，經濟成長指標卻依然強勁，投資人繼續把資金投入股票和公司債券，其速度表明經濟還不需要降息。

這導致美國公債被大舉拋售，顛覆那些押注債券會上漲投資人精心調配的投資組合，彭博衡量美國公債的指標今年迄今下跌 2%。