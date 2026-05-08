鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-08 19:35

群聯 (8299-TW) 今 (8) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠本業與業外同步豐收，單季稅後純益達 151.75 億元，季增 227.8%，年增 1230%，每股稅後純益 68.8 元；展望後市，執行長潘健成表示，目前在手庫存已達 722 億元，將因應第四季 Rubin 平台上市後客戶的需求。

群聯第一季營收 409.67 億元，季增 75.9%，年增 207.9%，毛利率 61.3%，季增 19.6 個百分點，年增 30.4 個百分點，營益率 36.2%，季增 21.6 個百分點，年增 27.8 個百分點，稅後純益 151.75 億元，季增 227.8%，年增 1230%，每股稅後純益 68.8 元。

‌



群聯指出，第一季營業費用較前期及去年同期增加，主要來自於公司持續積極投入長期技術與產品布局，包括先進製程研發、光罩費用、AI 儲存與邊緣 AI 平台開發，以及關鍵人才延攬與員工獎酬提升，是本公司對未來成長動能的積極投資。

群聯積極持續的投資研發與人才布局，將有助於提升高價值產品比重、強化公司競爭優勢，並支撐未來中長期營收與獲利成長。群聯已在本波 AI 浪潮中成功掌握市場商機，未來也將持續擴大 AI-Ecosystem 方案的市佔率。

潘健成指出，群聯的核心競爭力，從來都不是建立在低價庫存操作，而是建立在長期技術領先、完整客製化能力，以及協助客戶共同創造高附加價值產品與解決方案。群聯已逐步從傳統 NAND 控制晶片與 NAND 儲存方案公司，轉型成為 AI 儲存基礎架構暨邊緣 AI 運算平台供應商。未來包括群聯獨家的 AI Data Platform、企業級 SSD、aiDAPTIV 技術方案以及 AI 軟體等 AI-Ecosystem 相關方案，都將成為群聯未來重要的成長動能。

群聯目前在台灣約有 3,500 名研發工程師，去年研發費用超過 130 億元，今年研發費用預估將超過 200 億元，主要是為了投入更多新應用。他強調，群聯幾年前的投資已開始取得回報，未來也將持續透過研發投入創造產品線、設計導入與獲利能力。

在組織布局方面，群聯除強化產品經理與業務開發團隊，也積極擴大全球據點。潘健成表示，群聯在美國已有大型團隊，主要因應超大規模雲端與近雲端 AI 系統需求；歐洲則已於德國法蘭克福設立辦公室，服務當地系統整合商與資料中心客戶；馬來西亞則已開始出貨 SSD、企業級 SSD 與 AI 服務，未來將涵蓋東協與中東市場需求。另在中國與印度的合資公司，也分別協助公司拓展市占、手機、車用與企業級 SSD 業務。

潘健成強調，群聯 3.0 已不再單純依賴庫存或低成本，而是依靠投資、新專案及與大型業者的合作。公司內部也成立 AI 團隊，導入 AI 工具提升內部效率，但也強調不會因此裁撤工程師，而是透過 AI 讓既有人力提高效率、縮短開發週期、取得更多專案，進而提升獲利與股東 EPS。

針對 NAND 供需與價格，潘健成指出，NAND 模組價格持續上漲，3 月某日零組件價格上漲 50%，4 月再上漲 20%。由於供需存在明顯缺口，價格會持續上漲，但也表示，希望價格維持或小幅上漲，這樣對市場較為健康。

對於市場關注群聯能否取得足夠 NAND 供應，潘健成表示，群聯能獲得供應商支持，關鍵在於公司證明自身是「價值創造者」。他指出，AI 將走向 edge，PC、筆電與桌機都需要 AI，而 AI 推論需要大量 DRAM，但 DRAM 供應受限且價格高，因此群聯將相關解決方案授權給 NAND 供應商，目前已與兩家 NAND 廠商接觸，這也讓群聯在爭取更多供應時處於更有利位置。

在產品結構方面，潘健成表示，AI 生態系相關模組是目前毛利率最高的產品，因屬於新產品，市場供給緊張，且群聯具備供應彈性，客戶也願意接受，因此享有較好的利潤率。他也指出，群聯未來不會只賣 SSD，而是提供完整解決方案，類似輝達不只是銷售 GPU，而是銷售搭配軟體的完整伺服器。

庫存方面，潘健成說明，目前庫存已達 721.99 億元，仍需持續建立更多供應，以因應第四季需求。他預期，第四季當 Rubin 平台進入市場後，Flash 供應將明顯轉向輝達生態系，屆時群聯仍需出貨產品給客戶，因此需要現金建立庫存。