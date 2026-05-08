鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-09 05:43

美元對主要貨幣周五 (8 日) 再度走軟，周線連續第二周下跌，儘管美伊雙方再度發生衝突、阿聯再度遭遇攻擊，但美國表示，預期伊朗最快周五回應有關結束波斯灣戰爭的最新提案，美國總統川普也表示，停火依然有效，這讓投資人抱持審慎樂觀的看法，認為中東衝突有望迅速結束。

〈紐約匯市〉美元周線連二黑 市場寄望美伊衝突迅速解決 (圖:Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.4%，約報 97.877。DXY 本周稍早曾觸及 97.623，為 2 月 27 日、也就是戰爭爆發前夕以來最低。

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DXY 本周下跌 0.3%，上周也下跌 0.3%。

分析師表示，令投資人感到振奮的是，儘管油價走高，但脆弱的停火協議大致上仍維持。

Ballinger 集團駐倫敦外匯市場分析師 Kyle Chapman 說：「美國已強烈暗示正努力避免局勢升級，並希望維持停火狀態。」

摩根士丹利的策略師在報告中說：「我們看空美元指數，風險偏好回升以及風險溢價增加，應該會在未來幾個月裡，把美元指數壓低到 95。」

歐元兌美元上揚 0.5% 至 1.17808 美元，本周小幅收高。

非農就業展現勞動力市場韌性

美國周五公布的數據顯示，4 月非農就業人口增幅超越市場預期，失業率維持在 4.3% 不變，顯示勞動力市場韌性十足，並強化市場對聯準會 (Fed) 將在一段時間內維持利率不變的預期。受此影響，美元大致持平。

自 2025 年中以來，非農就業數據一直起伏不定，時好時壞。

Ballinger 的 Chapman 說：「今年非農數據的波動性，應該能讓市場避免過度關注單月數據——整體趨勢仍傾向於走軟，這明確預示 Fed 今年將按兵不動。」

干預風險支撐日元

交易員焦點仍在日元上。美元兌日元貶 0.2% 至 156.695。本周稍早，日本曾採取干預行動並祭出口頭警告，成功遏制日元的大幅拋售。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 全球市場研究主管 Derek ​Halpenny 說：「有關美伊在荷姆茲海峽發生衝突的報導，無疑增加了原油價格再度飆升的風險，並破壞日本阻止美元兌日元突破 160 關卡的機率。」

分析師認為，在總經和技術面條件發生變化之前，交易員可能會繼續試探日本央行的決心。

風險貨幣走高

英鎊兌美元上揚 0.6% 至 1.3626 美元，和英國公債周五雙雙走高，儘管執政的工黨在地方選舉中慘敗，但英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 表示不會辭職。

澳幣兌美元攀升 0.5% 至 0.72455 美元 ，紐元兌美元升值 0.4% 至 0.59615 美元。在風險偏好回升提振下，兩者本周周線均上漲。

比特幣大致上持平，報 80046 美元，距離周三觸及的三個多月高點 82793 美元僅一步之遙。

截至周六 (9 日) 台灣時間約 6:00 價格：