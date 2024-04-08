華爾街券商最高！富國銀行上修今年底標普500指數目標至5535點

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-08 22:20

富國銀行周一 (8 日) 將標普 500 指數年底目標位提高到 5,535 點，為華爾街券商中最高水準，理由是對人工智慧 (AI) 的樂觀情緒以及美國央行可能降息。

標普 500 指數今年迄今累積上漲 9%，主要受降息預期和投資人對 AI 熱潮的狂熱推動。該行在一份報告中表示：「牛市、AI 的長期成長故事以及指數集中度已將投資人的注意力從傳統估值指標轉移到長期成長和貼現指標上。」

美國聯準會 (Fed) 上月堅持 3 次降息的觀點，提振美股的整體漲勢，不過近期決策者者的鷹派言論和強勁的經濟數據令其態勢有所減弱。

值得注意的是，富國銀行也將標普 500 指數成分股今年的每股獲利預期從 235 美元上調至 242 美元。該行表示：「我們認為股市從現在開始有一些上行空間，但仍預估波動性將在 2024 年上半年飆升。」

富國銀行補充說：「2024 年下半年出現『融漲』(melt-up) 的可能性似乎越來越大，部分原因是支持更多併購的政治結果，部分原因是預期的多年寬鬆周期支持冒險。」

富國銀行修正後的目標較該指數上周五收盤的 5,204.34 點上漲了近 6.4%，先前該行預測年底目標為 4,625 點。