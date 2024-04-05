伊爾艾朗：儘管非農就業報告強勁 Fed今年仍將降息兩次

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-05 23:10

英國劍橋大學女王學院院長、安聯集團經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 預估聯準會 (Fed) 將年將降息兩次，儘管周五 (5 日) 稍早的強勁就業報告讓交易員紛紛重新考慮降息時間點。

伊爾艾朗周五受訪時表示，雖然 Fed 首次降息時間不會像華爾街一些人預測的這麼早，但 Fed 可能會看到過去跡象顯示經濟有彈性並開始鬆綁貨幣政策。他說：「如果 Fed 繼續過度依賴數據，那就不可能會降息。希望他們能不被數據蒙蔽雙眼向前看。」

美國 3 月就業人數增幅達到近一年新高，同時失業率下滑，表明儘管在高利率環境下就業市場仍然強勁，同時也在推動經濟成長。有市場分析指出，這份強勁的報告讓市場紛紛延後 Fed 今年首次降息時間預期，目前甚至已有定價在 9 月後降息。

另一方面，交易員對這份報告的反應是延後自己對 Fed 首次將息時間的預期，利率期貨目前反映出 Fed 可能會在 9 月首次降息 1 碼 (25 個基點)，而 6、7 月降息的可能性紛紛下滑。