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隨著半導體行業步入 2026 年，儘管市場對於該板塊是否過熱存在疑慮，但華爾街投行摩根士丹利 (大摩) 近日發布報告，釋出強烈的看好信號。
大摩指出，即使 iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 在 2026 年迄今已大幅上漲近 57%，該行業的漲勢尚未見頂，真正的「獲利驅動因素」將接棒推動股價進一步攀升。
大摩對半導體行業的樂觀預期源於一個簡單而強大的邏輯：企業的獲利增長正在落實。報告強調，半導體行業正從單純由 AI 概念驅動的增長，轉變為 AI 與傳統周期性需求共同帶動的復甦。
大摩特別點名並上調了量子計算、微控制器及代工領域的三家代表性企業——IonQ(IONQ-US)、微芯科技 (MCHP-US) 與 GlobalFoundries(格羅方德)(GFS-US) 的目標股價。
IonQ：訂單積壓轉化營收，量子計算路径漸晰量子計算公司
IonQ 是此次調升名單中的焦點之一，大摩將其目標價從 38 美元上調至 47 美元。雖然 IonQ 目前的基數較小，季度收入約在 1100 萬至 1200 萬美元之間，但大摩認為其 2026 年的營收路徑已變得更加清晰。這主要得益於公司近期的新合同簽訂與收購交易，這將使其 2026 年的業績指引有望超出市場預期。
對於 IonQ 而言，當前的關鍵在於如何將龐大的積壓訂單轉化為穩定的收入流，並展示出高於目前水平的強勁增長態勢。
微芯科技：需求復甦與獲利槓桿的雙重加持
在微控制器與模擬半導體領域，大摩將微芯科技的目標價從 69 美元大幅上調至 92 美元。大摩的論點在於，微芯科技已準備好將復甦的需求轉化為更快的利潤增長。報告指出，微芯科技約 48% 的收入來自高利潤的工業 (30%) 以及航空航天與國防 (18%) 領域。
隨著這些市場需求趨於穩定與回升，微芯科技能在不顯著增加成本的情況下提高工廠利用率，使利潤增長速度超越銷售額增速。這種「獲利槓桿」效應讓復甦前景顯得更為務實，不再僅僅依賴於長期的市場預測。
GlobalFoundries：鎖定 AI 與矽光子，定價策略穩健
針對半導體代工巨頭 GlobalFoundries，大摩將其目標價從 47 美元調升至 58 美元。大摩認為該公司透過老晶片技術的穩定定價，以及在「矽光子 (Silicon Photonics)」技術上的領先地位，構建了更具持久性的產品組合。
隨著 AI 基礎設施對高速數據傳輸和光連接的需求日益增加，GlobalFoundries 成功切入人工智能與網絡基礎設施市場。大摩指出，即便銷量增長並非極端強勁，只要能維持現有產品價格並通過長期協議鎖定產能，GlobalFoundries 就能提供比傳統製造商更穩定、可預測的收入。
放眼整個 2026 年，半導體行業被視為投資的核心賽道之一。大摩認為，算力、運力、存力與電力交織成的「鐵三角」是支撐 AI 性能的關鍵，而半導體公司正是其中的「賣鏟人」。
然而，大摩在報告末尾也發出了預警：這輪上漲行情能否持續，高度依賴於企業的執行力。如果未來 AI 需求放緩或工業領域復甦不及預期，半導體行業的上升勢頭可能會被打破。對於投資者而言，積壓訂單能否如期轉化為營收、產能利用率能否實質提升利潤率，將是評判這些半導體龍頭是否值得繼續持有的核心指標。
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