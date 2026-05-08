鉅亨網新聞中心 2026-05-08 22:21

隨著半導體行業步入 2026 年，儘管市場對於該板塊是否過熱存在疑慮，但華爾街投行摩根士丹利 (大摩) 近日發布報告，釋出強烈的看好信號。

大摩指出，即使 iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 在 2026 年迄今已大幅上漲近 57%，該行業的漲勢尚未見頂，真正的「獲利驅動因素」將接棒推動股價進一步攀升。

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大摩看好邏輯：從「AI 驅動」轉向「實際獲利」

大摩對半導體行業的樂觀預期源於一個簡單而強大的邏輯：企業的獲利增長正在落實。報告強調，半導體行業正從單純由 AI 概念驅動的增長，轉變為 AI 與傳統周期性需求共同帶動的復甦。

IonQ：訂單積壓轉化營收，量子計算路径漸晰量子計算公司

IonQ 是此次調升名單中的焦點之一，大摩將其目標價從 38 美元上調至 47 美元。雖然 IonQ 目前的基數較小，季度收入約在 1100 萬至 1200 萬美元之間，但大摩認為其 2026 年的營收路徑已變得更加清晰。這主要得益於公司近期的新合同簽訂與收購交易，這將使其 2026 年的業績指引有望超出市場預期。

對於 IonQ 而言，當前的關鍵在於如何將龐大的積壓訂單轉化為穩定的收入流，並展示出高於目前水平的強勁增長態勢。

微芯科技：需求復甦與獲利槓桿的雙重加持

在微控制器與模擬半導體領域，大摩將微芯科技的目標價從 69 美元大幅上調至 92 美元。大摩的論點在於，微芯科技已準備好將復甦的需求轉化為更快的利潤增長。報告指出，微芯科技約 48% 的收入來自高利潤的工業 (30%) 以及航空航天與國防 (18%) 領域。

隨著這些市場需求趨於穩定與回升，微芯科技能在不顯著增加成本的情況下提高工廠利用率，使利潤增長速度超越銷售額增速。這種「獲利槓桿」效應讓復甦前景顯得更為務實，不再僅僅依賴於長期的市場預測。

GlobalFoundries：鎖定 AI 與矽光子，定價策略穩健

針對半導體代工巨頭 GlobalFoundries，大摩將其目標價從 47 美元調升至 58 美元。大摩認為該公司透過老晶片技術的穩定定價，以及在「矽光子 (Silicon Photonics)」技術上的領先地位，構建了更具持久性的產品組合。

隨著 AI 基礎設施對高速數據傳輸和光連接的需求日益增加，GlobalFoundries 成功切入人工智能與網絡基礎設施市場。大摩指出，即便銷量增長並非極端強勁，只要能維持現有產品價格並通過長期協議鎖定產能，GlobalFoundries 就能提供比傳統製造商更穩定、可預測的收入。

2026 年展望

放眼整個 2026 年，半導體行業被視為投資的核心賽道之一。大摩認為，算力、運力、存力與電力交織成的「鐵三角」是支撐 AI 性能的關鍵，而半導體公司正是其中的「賣鏟人」。