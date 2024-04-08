營收速報 - 泰茂(2230)3月營收年增大幅成長121.23%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 18:15
台北時間8日，2024年3月泰茂(2230-TW)營收公布為新台幣93,675,000元， 年增率大幅成長121.23%，月增率成長12.65%， ，最新價為172元
今年以來累積營收為280,328,000元，累計年增率147.26%
近5日股價下跌-5.23%，相關電機機械股價指數上漲2.08%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+163 張
- 外資買賣超：+219 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|93,675
|121.23%
|12.65%
|2024/2
|83,159
|77.83%
|-19.65%
|2024/1
|103,494
|326.45%
|31.29%
|2023/12
|78,829
|62.55%
|-5.73%
|2023/11
|83,624
|79.66%
|25.58%
|2023/10
|66,590
|55.56%
|7.06%
泰茂(2230-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為引擎活塞環之製造與銷售暨引擎零組件及汽車零配件之買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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