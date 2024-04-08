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鉅亨速報

營收速報 - 文曄(3036)3月營收年增大幅成長72.03%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 08:15

台北時間8日，2024年3月文曄(3036-TW)營收公布為新台幣67,067,446,000元， 年增率大幅成長72.03%，月增率成長29.26%， ，最新價為140.5元

今年以來累積營收為192,651,373,000元，累計年增率60.4%

近5日股價下跌-4.75%，相關電子通路下跌-1.04%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-16081 張
  • 外資買賣超：-9777 張
  • 投信買賣超：-5569 張
  • 自營商買賣超：-735 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 67,067,446 72.03% 29.26%
2024/2 51,887,629 61.55% -29.59%
2024/1 73,696,298 50.41% 25.32%
2023/10 67,633,958 17.57% 7.54%
2023/9 62,892,944 -1.29% 24.86%
2023/8 50,372,285 11.6% -6.71%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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