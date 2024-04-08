營收速報 - 文曄(3036)3月營收年增大幅成長72.03%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 08:15
台北時間8日，2024年3月文曄(3036-TW)營收公布為新台幣67,067,446,000元， 年增率大幅成長72.03%，月增率成長29.26%， ，最新價為140.5元
今年以來累積營收為192,651,373,000元，累計年增率60.4%
近5日股價下跌-4.75%，相關電子通路下跌-1.04%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-16081 張
- 外資買賣超：-9777 張
- 投信買賣超：-5569 張
- 自營商買賣超：-735 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|67,067,446
|72.03%
|29.26%
|2024/2
|51,887,629
|61.55%
|-29.59%
|2024/1
|73,696,298
|50.41%
|25.32%
|2023/10
|67,633,958
|17.57%
|7.54%
|2023/9
|62,892,944
|-1.29%
|24.86%
|2023/8
|50,372,285
|11.6%
|-6.71%
文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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