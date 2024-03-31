本週操盤筆記：Fed主席鮑爾談話、美3月非農就業報告及製造業景氣

鉅亨網新聞中心 2024-03-31 21:51

本週重點國際財經大事包括：聯準會 (Fed) 主席鮑爾等多名決策者陸續發表談話，美國就業市場數據，以及製造業和服務業景氣報告。

本週操盤筆記 (0401-0405)

1.Fed 主席鮑爾與其他決策者談話

鮑爾將於台灣時間週四 (4 日) 凌晨 12 點發表談話，上週他在舊金山聯準銀行的談話中仍重申央行不急著降息。

另外他也指出最新公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數雖符合預期，但還是需要有更多關鍵數據證明通膨往 2% 目標邁進，而在此之前降息是不適合的。

他補充說，雖然最新數據並不如去年下半年表現那樣好，因此要更多「降溫」的通膨數據，Fed 不會對這兩個月的數據過度反應且會謹慎行時，準確把握非常重要。

本週還有多名 Fed 官員發表談話，其中聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席、紐約聯準銀行總裁威廉斯、今年握有 FOMC 投票權的戴莉、梅斯特、巴金，還有 Fed 理事庫克、鮑曼等，都是值得留意的焦點。

2. 三月非農就業數據

美國將在本週陸續公布就業市場經濟數據，其中最值得留意的就是週五 (5 日) 的 3 月非農新增就業人數，目前經濟學家預估，上月可能新增 19.8 萬人，較前值 27.5 大幅下滑，顯示就業市場逐漸走軟，不過預估失業率仍維持在 3.9%，而薪資增速也持平。

3. 主要經濟體製造業景氣

本週多個主要經濟體將公布製造業景氣，其中美國週一 (1 日) 將公布 ISM 製造業指數、週三 (3 日) 將公布非製造業指數，觀察在 Fed 連番升息下，製造業與服務業景氣是否受到影響或者仍有彈性。