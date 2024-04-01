華爾街看空特斯拉！什麼情況？

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 16:00

在三個月的時間裡，這家電動車製造商的股價大跌近 30%，市值蒸發 2,300 多億美元。截至上周四（28 日）美股收盤，其股價為 175.79 美元。

德意志銀行將特斯拉的目標股價從 218 美元調降至 200 美元。長期看多特斯拉的 Wedbush 分析師 Dan Ives 也將特斯拉目標股價由 315 美元下調至 300 美元，直言：「Q1 對特斯拉來說，是一場『惡夢』。」

花旗分析師 Itay Michaeli 則將特斯拉的目標價從 224 美元調低至 196 美元，但 Michaeli 維持特斯拉股票的「中立」評級。

特斯拉在消費終端市場的表現也迎來了「至暗時刻」，全球銷量增速明顯放緩。特斯拉預定 4 月 2 日公布第 1 季交車量，分析師已大幅下修預估。

摩根斯坦利將特斯拉 2024 年第 1 季交付量預測由 46.94 萬輛下調至 42.5 萬輛，2024 年預期值也從 199.8 萬輛降至 195.4 萬輛。

德意志銀行把特斯拉第 1 季交車量預測從 42.7 萬輛調降至 41.4 萬輛，花旗也從 47.3 萬輛下修至 42.9 萬輛。

在中國市場，激烈的市場競爭和「內捲」，是特斯拉面臨的一大難題。今年開年以來，特斯拉故技重施，展開降價，隨著價格戰越演越烈，不到三個月的時間，特斯拉已降價三次。

不過，早有業界人士指出，特斯拉透過降價、漲價等調價方式影響銷量的效果越來越小。

據外媒披露，在電動車銷售增長乏力、中國市場競爭激烈的情況下，特斯拉上月初便開始減少上海「超級工廠」的產量。特斯拉指示上海廠員工每周減少 1.5 天的工作時間，以減少 Model Y 和 Model 3 的產量。