微軟、OpenAI聯手 傳砸1,000億美元 打造AI超級電腦

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-30 20:37

知情人士透露，微軟 (MSFT-US) 和 OpenAI 正在擬定一項雄心勃勃的資料中心計畫，當中包括一台名為「星際之門」（Stargate）的人工智慧（AI）超級電腦。

據美國矽谷媒體《The information》周五（29 日）報導，看過微軟初步成本評估的人士說，這項計畫的成本可能高達 1,000 億美元，是目前一些最大型資料中心的 100 倍。

這兩家公司高層預期最快在 2028 年推出「星際之門」。這台巨無霸超級電腦將使用數百萬枚專用伺服器晶片，為 OpenAI 的 AI 提供強大算力支援。

「星際之門」這個名稱的靈感來源，是同名科幻電影。在這部電影中，科學家成功研發出一種能夠實現星系間旅行的裝置。

消息人士表示，這項計的畫大部分成本將用於採購晶片。

以輝達（Nvidia）(NVDA-US) 本月剛剛推出的 B200 晶片為例，輝達執行長黃仁勳說，未來售價可能會達到 3 萬～4 萬美元。也就是說，一個標準的「萬卡資料中心」，光晶片就要投入數億美元。按價格頂端估算，1,000 億美元夠買 250 萬枚 B200 晶片。

不過，消息人士說，OpenAI 告訴微軟，不希望這台超級電腦採用輝達加速網路解決方案的 InfiniBand 架構，以減少對輝達的依賴。

此外，用電也是另一項重大挑戰，超級電腦的功率至少需要數千兆瓦，相當於幾座大型資料中心加總。參與討論的人士指出，到最終階段，這台超級電腦可能需要 5,000 兆瓦的電力。