科技股怎麼選？摩根解析美國科技股優勢與投資策略

鉅亨研報 2024-04-08 16:12

【摩根投信行銷文宣】

科技股是什麼？為什麼要投資？

在台灣這個科技島上，科技股對投資人來說一點都不陌生，舉凡半導體、電動車、網路、通訊、手機、電腦、影音串流跟數位金融等，無一不與我們的生活息息相關。但在布局科技股的過程中，投資人一方面享受股價快速上漲的刺激，但另一方面也要承受股價大幅震盪的風險；特別是當科技產業出現周期性的變化或轉折時，相關企業的股價波動之大，對投資人來說更是震撼，這種情況不只經常發生在台股，更會發生在沒有漲跌幅限制的美股。

美國科技股的本質：用技術換取市場與獲利

摩根資產管理指出，科技產業的股價之所以會有這麼大的波動，關鍵就在科技產業是一種相當依賴技術研發，才能創造企業獲利、甚至擴大利潤的行業。也就是說，一旦科技企業失去技術領先優勢，那麼它原本的市場份額就可能會迅速萎縮；相反地，倘若企業掌握某項關鍵優勢，那麼它的市場份額就會快速擴大，在某種程度上甚至還會形成寡佔優勢。

美股科技股的增長邏輯：研發投入與現金水位

1. 研發投入是科技企業創造獲利增長的護城河

對投資科技股的人而言，必須要有承受激烈的股價波動的心理準備；但對科技企業的經營者來說，無論景氣是好是壞，掌握關鍵技術並擴大市場份額，才是持續獲利的最大保證；股價波動反而不是科技企業經營者關心的重點。所以對投資人來說，在布局科技股時，我們就要採取類似企業經營者的心態，與其關注股價波動或景氣好壞，不如關注企業長期的獲利動能是否能夠延續，因為只有交出明確的獲利，股票本益比才有上調的空間。

基於上述理由，投資人若要判斷一家科技企業是否擁有長期的獲利動能，關鍵就要看這家企業有沒有把錢花在增加產能或研發上。摩根資產管理表示，根據下圖一統計，倘若以研發金額與資本支出對大盤貢獻的比例來看，在 S&P 500 指數的 11 項次產業中，在研發投入上占比最高的產業就是科技業的 12%，其次是電信服務與健康醫療產業的 9%，再其次則是非必需消費產業的 6%。

2. 滿手現金亦可幫科技企業面對市場波動

另外，如果一家企業擁有的現金水位較高，不只可以在產業週期擴張時增加研發投入，也可以在產業週期收縮時取得更強的生存能力，可見現金水位的多寡，也是評估一家科技企業強健與否的指標之一，這一點不但在新冠疫情期間已獲得證明，在聯準會過去兩年快速升息的期間也再度獲得印證。

也正是基於此，對持有科技股與成長型股票的投資人來說，唯有透過長期投資的方式，才能善用這些成長企業在現金水位與研發投入上的優勢，給自己創造較佳的投資回報。

圖二：各產業的公司現金佔流動資產比重（季度）

長期投資，就是應對科技股高波動的最佳方式

摩根資產管理指出，對投資人而言，長期投資或許已是老生常談，但若把這種老生常談套用在科技與成長型股票的投資上，它反而會顯得特別實用，理由如下：

1. 大型成長股特別適合長期投資

根據下圖三統計，若把美股企業按照屬性 (成長、混合、價值) 與規模 (大型、中型、小型) 去區分成 9 種類別，可發現若用 10 年期的年化報酬率來看，則以大型成長股 14.9% 的年化報酬率最高，其次則是大型混和股的 12.1%，可見只要堅持長期投資，最終勝出的終將是大型成長股。

2. 即使是高點進場，也不影響長期總回報

另外，即使是在相對高點時進場布局大型成長股，也可發現這個原則同樣適用。根據統計，就算投資人在 2020 年 2 月的相對高點時進場布局各類型股票，但直到 2023 年 12 月底止，也是要以大型成長股所創造的 63.5% 總回報為最高，其次則是大型混合股的 50.0%。

圖三：大型成長股最能禁得起時間考驗並獲得較佳回報