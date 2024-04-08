成長股vs價值股 美股除了科技以外還有更多好康！

鉅亨研報 2024-04-08 16:11

【摩根投信行銷文宣】

對多數投資人來說，現在投資美股最大的障礙，就是節節攀升的大盤指數。只要大盤指數不斷攀升，投資人對美股就會有「愈來愈貴」的感受，以至不敢貿然投資。尤其媒體對幾家科技巨擘的股價變化又特別專注，這也更加深了投資人對現在進場投資美國股市、甚至是美國科技股的疑慮。

成長股 vs 價值股 兩者差異為何？

在股市裡，市場通常會對不同風格的股票有不同的分類，一般來說，「成長股」指的是有高成長潛力的股票，它們有較快的業績成長速度，然價格波動較大；「價值股」則是指價格相對被低估的股票，所以波動較小。

然而，儘管有這種分類，但一檔股票到底該屬於成長股還是價值股，在實務上則沒有一定的答案，畢竟每家企業的成長動能本來就有高有低，不同的產業更有不同的增長模式，所以並不是某一種產業的股票就必然會屬於成長股或價值股；再加上投資人總是關注股票價格勝過企業獲利動能，所以在習慣上，人們就很容易把股價波動最大的成長股、或著是科技股當成關注焦點。

成長股與價值股投資分析 要看「價值」，而非「價格」

摩根資產管理認為，投資人容易把科技巨擘的股價當作美股投資的參考，主要有幾個原因：

●第一是台灣本身就是科技島，所以投資人對科技產業的訊息自然比較敏感。

●第二是在股市裡，科技類股的波動往往較其他類股更高，而波動高的個股也更容易創造媒體曝光效果。

從美股本益比發掘潛在價值

但就在媒體關注科技股與大盤價格的同時，很多訊息就反而被投資人忽略。從圖一可知，2023 年美股 S&P500 漲幅前十大的企業貢獻全年大盤漲幅的 86%，其本益比不但高達 26.9 倍，就估值面而言也較大盤相對高出 38%；但反觀其餘股票，它們的漲幅僅替同期間美股大盤指數貢獻 14%，估值面卻較大盤相對便宜 12%，本益比更只有 17.1 倍。

此外，即便只看大盤，也會發現美股大盤指數的本益比為 19.5 倍，明顯低於漲幅前十大企業的 26.9 倍，可見儘管從「價格」來看美股似乎偏貴，但從「價值」的角度來看，前十大以外的其他美國股票，反而還有很多潛力尚未被市場發現。

圖一：2023 年美股大盤漲幅主要由漲幅前十名的企業帶動

美股成長股、價值股怎麼選？

摩根資產管理表示，雖然投資人會想要從成長股或價值股的分類內中去挑好標的，但在投資的世界裡，「價格」才是「價值」的最終反應，所以從理論上來看，投資人應該要用「價值去評估價格」，而非用「價格去評斷價值」。無論是成長股還是價值股，投資人都應該要依循這種原則，才能找到真正好的股票；而不是拘泥於哪一檔股票歸類於成長股或價值股去判斷。

不過，理論歸理論，一般人在實務上卻不容易做到這一點，因為「價值」這種概念通常只有「相對值」而沒有「絕對值」，就如同成長股與價值股也是一種相對、而非絕對的概念一樣。此外，價值也需要透過時間的積累才能反映在價格上，它是無法被檢驗的；所以對投資人而言，就算找到了投資價值，也不意味掌握到絕對的投資回報，這反而會給投資人帶來更多的疑惑，並影響到後續的布局策略。

哪個更具吸引力？回顧美國 25 年成長股、價值股表現

根據過去 25 年的統計，可發現無論景氣是好是壞，美國成長型股票與價值型股票在價值上的吸引力其實都互有領先，在經濟衰退期間並不一定都是成長股表現較佳，在經濟復甦期間也並不一定都是價值股反彈較大 (見圖二)，可見成長股與價值股在股價上的表現模式，與景氣好壞沒有必然關聯。

圖二：近 25 年來美國成長股與價值股輪動狀況

乍看之下，這張圖要告訴我們的似乎是低利率環境有利於成長股、高利率環境有利於價值股；可是這並不代表成長股只能在低利率的環境下投資，也不代表價值股只能在高利率的環境下布局，畢竟以同樣的數據來看，成長股與價值股在任何利率環境下「都」有可能獲得年化正報酬，差別只在於這些年化正報酬的相對高低而已。

圖三：成長股與價值股在不同利率環境下之表現

抓住美股輪動需靠長期投資共同基金

由此可見，儘管有許多工具可以衡量投資標的的「相對價值」，但這些工具頂多也只是參考，並不能保證投資回報。

所以對投資人來說，「透過共同基金去長期投資美國股市」反而是一個較佳的選項，因為共同基金有專業的研究團隊，可以幫投資人找到符合投資價值的標的，增加投資獲利的機率。此外，共同基金也具備一籃子股票的特色，這就可以幫助投資人掌握不同類股輪動的機會，避免單一押寶所帶來的風險。