美2月CPI讓Fed更加謹慎 黃金、美債跌幅擴大

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 23:00

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (12 日) 最新報告顯示，2 月核心消費者物價指數 (CPI) 月增率連續兩個月高於預期，強化聯準會 (Fed) 在降息方面謹慎態度。金價結束連續 9 天的創紀錄漲幅走跌、美國公債延續跌勢，交易商在未來兩天公債標售前對倉位保持謹慎態度。

截稿前，黃金現貨價格下跌 0.94%，報每盎司 2,162.24 美元、4 月到期的黃金期貨價格下跌 0.92%，報每盎司 2,168.50 美元；美國 10 年期公債殖利率升至 4.14%，而對利率更敏感的 2 年期公債殖利率升至 4.58%(美債殖利率與價格走勢相反)。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略全球主管 Bart Melek 表示：「2 月份 CPI 數據超出預期。言下之意是，聯準會 (Fed) 可能還沒有準備好降息。」

掉期市場目前顯示，6 月降息的可能性為 63%，略高於 2 月 CPI 數據公布前一天的 61.8%。MKS PAMP SA 金屬策略主管 Nicky Shiels 認為，溫和通膨仍是支撐因素，因市場相信 Fed 仍將在 6 月降息，因為這一數據還沒有糟糕到破壞這種觀點。

CPI 數據公布後，銅和大多數其他金屬也出現下跌。截至當地時間下午 1:55，倫敦金屬交易所 (Lme) 銅價下跌 0.3%，至每噸 8,628 美元。

另一方面，AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 表示，他曾預期債券市場「可能在標售前遭遇阻力，但整體環境會好轉」。

債市通常會在公債標售前尋求讓步，即壓低價格，以使市場接受得更順利。短期公債周一美股早盤遭拋售，幫助市場消化 560 億美元的三年期公債標售，殖利率低於標售前水準。

根據 BLS 公布數據，2 月 CPI 年增 3.2%，高於市場預期和前值的 3.1%，按月來看成長 0.4%，雖然符合市場預期，但高於前值 0.3%。

Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 2 月年增 3.8%，高於市場預期的 3.7%，較 1 月前值 3.9% 進一步下滑，仍為 2021 年 5 月以來新高。該月核心 CPI 月增 0.4%，為 8 個月來最大升幅，高於市場預期的 0.3%，與前值持平。