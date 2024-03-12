美2月CPI讓Fed更加謹慎 黃金、美債跌幅擴大
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 23:00
美國勞工統計局 (BLS) 周二 (12 日) 最新報告顯示，2 月核心消費者物價指數 (CPI) 月增率連續兩個月高於預期，強化聯準會 (Fed) 在降息方面謹慎態度。金價結束連續 9 天的創紀錄漲幅走跌、美國公債延續跌勢，交易商在未來兩天公債標售前對倉位保持謹慎態度。
截稿前，黃金現貨價格下跌 0.94%，報每盎司 2,162.24 美元、4 月到期的黃金期貨價格下跌 0.92%，報每盎司 2,168.50 美元；美國 10 年期公債殖利率升至 4.14%，而對利率更敏感的 2 年期公債殖利率升至 4.58%(美債殖利率與價格走勢相反)。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略全球主管 Bart Melek 表示：「2 月份 CPI 數據超出預期。言下之意是，聯準會 (Fed) 可能還沒有準備好降息。」
外界普遍預估，Fed 將轉向放鬆貨幣政策，這將提振黃金相對於債券等收益資產的吸引力。決策者表示，在降低借貸成本之前，他們需要看到更多證據顯示通膨正朝著 2% 的目標邁進。
掉期市場目前顯示，6 月降息的可能性為 63%，略高於 2 月 CPI 數據公布前一天的 61.8%。MKS PAMP SA 金屬策略主管 Nicky Shiels 認為，溫和通膨仍是支撐因素，因市場相信 Fed 仍將在 6 月降息，因為這一數據還沒有糟糕到破壞這種觀點。
黃金價格本月大幅上漲，創下一系列新高。然而，金價上漲的規模和速度令許多經驗豐富的市場觀察家感到意外，並沒有為這種突然上漲提供明確的理由。
不過，黃金一直受到長期支撐的支撐，包括以中國為首的新興市場央行的大規模購買。地緣政治風險加劇，從加薩到紅海的中東局勢緊張，以及俄羅斯在烏克蘭的戰爭，也突顯黃金作為避險資產的吸引力。
CPI 數據公布後，銅和大多數其他金屬也出現下跌。截至當地時間下午 1:55，倫敦金屬交易所 (Lme) 銅價下跌 0.3%，至每噸 8,628 美元。
另一方面，AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 表示，他曾預期債券市場「可能在標售前遭遇阻力，但整體環境會好轉」。
債市通常會在公債標售前尋求讓步，即壓低價格，以使市場接受得更順利。短期公債周一美股早盤遭拋售，幫助市場消化 560 億美元的三年期公債標售，殖利率低於標售前水準。
根據 BLS 公布數據，2 月 CPI 年增 3.2%，高於市場預期和前值的 3.1%，按月來看成長 0.4%，雖然符合市場預期，但高於前值 0.3%。
Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 2 月年增 3.8%，高於市場預期的 3.7%，較 1 月前值 3.9% 進一步下滑，仍為 2021 年 5 月以來新高。該月核心 CPI 月增 0.4%，為 8 個月來最大升幅，高於市場預期的 0.3%，與前值持平。
經濟學家認為，核心指標比整體 CPI 更能反映潛在通膨。在 1 月的強勁數據之後，該報告進一步證明，通膨正在變得頑固，這讓央行官員們對過早放鬆政策保持警惕。
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