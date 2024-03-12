〈美股早盤〉2月CPI未改市場今年降息押注 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 21:42

美國最新公布通膨數據略高預期，不僅強化聯準會 (Fed) 在降息方面的謹慎態度，也幾乎沒有改變市場認為 Fed 不急著降息的想法，交易員仍押注 Fed 將會在 6 月進行首次升息，美股主要指數周二 (12 日) 漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數跌近 30 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，2 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，高於市場預期和前值的 3.1%，按月來看成長 0.4%，雖然符合市場預期，但高於前值 0.3%。

Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 2 月年增 3.8%，高於市場預期的 3.7%，較 1 月前值 3.9% 進一步下滑，仍為 2021 年 5 月以來新高。該月核心 CPI 月增 0.4%，為 8 個月來最大升幅，高於市場預期的 0.3%，與前值持平。

經濟學家認為，核心指標比整體 CPI 更能反映潛在通膨。在 1 月的強勁數據之後，該報告進一步證明，通膨正在變得頑固，這讓央行官員們對過早放鬆政策保持警惕。

Fed 主席鮑爾上周表示，他和他的同事正接近開始降息所需的信心水準，但一些官員表示，他們希望首先看到價格出現更大範圍的回落。

截至台北時間周二（12 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.14%，至每股 173.00 美元

蘋果周二表示，今年春季，使用蘋果 App Store 的軟體開發商將能直接從自家網站向歐盟用戶提供應用程式下載，此舉是歐盟新規要求改變的一部分，該規定迫使蘋果開放其封閉的生態系統。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 1.93%，至每股 124.29 美元

由於市場看好人工智慧 (AI) 半導體需求，安謀 (Arm Holdings) 自去年 9 月在美股上市以來股價漲逾一倍，然而隨著禁售期在周二 到期，吸引內部人士出售。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價上漲 0.10%，至每股 109.13 美元

埃克森美孚發言人表示，自周一遭遇重大火災之後，埃克森美孚利用現有庫存履行法國北部傑羅姆格拉文雄港煉油廠的所有交貨合約。發言人表示，該煉油廠的工作人員正在評估該煉油廠兩座蒸餾塔之一的損壞情況，以確定該煉油廠的緊急情況在周二 (12 日) 取消後是否以及何時能夠再次運行。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 CPI 年增 3.2%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 2 月 CPI 月增 0.4%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 2 月核心 CPI 年增 3.8%，預期 3.7%，前值 3.9%

美國 2 月核心 CPI 月增 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：