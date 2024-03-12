蘋果應對歐盟DMA法規出招 允許軟體開發商網站下載App

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 21:10

蘋果周二 (12 日) 表示，今年春季，使用蘋果(AAPL-US)App Store 的軟體開發商將能直接從自家網站向歐盟用戶提供應用程式下載，此舉是歐盟新規要求改變的一部分，該規定迫使蘋果開放其封閉的生態系統。

歐盟上周生效的《數位市場法》(DMA) 要求蘋果在 iPhone 上提供替代應用程式商店，並且與允許開發商不一定要使用蘋果的支付系統，該系統收取高達 30% 的佣金。

為應對歐盟 DMA 上路，蘋果今年採取多項措施好讓 App Store 符合規定，除了開放第三方下載應用程式外，也調整了向軟體開發商收取的費用，取消原先 30% 的高抽成改為 17%。

不過，該公司對使用蘋果應用程式內購買系統的 App 收取 3% 的處理費，並對在 12 個月內下載量超過 100 萬次的軟體，每安裝一個應用程式收取 0.5 美元的費用。

蘋果在部落格發文表示：「我們將替在歐盟銷售應用程式的開發商提供更大的靈活性，包括引入一種直接從開發商網站銷售應用程式的新方式。」

蘋果還說，將向授權開發上提供 API(應用程式介面)，方便他們從網路上發布應用程式、系統功能整合、資料備份和恢復用戶應用程式等等。

其他因應歐盟法規的改變還包括允許開發者提供一個完全由市場開發者自己應用程式組成的目錄，並立即生效；當引導用戶在自己的網站上完成交易時，開發者可以選擇如何設計應用程式內促銷、折扣和其他交易，而不是使用蘋果範本。