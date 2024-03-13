通膨難降！Fed在6月前利率可能按兵不動 降息步伐成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 02:40

根據路透周二 (12 日) 報導，美國連續兩個月通膨超預期升溫，實際上關閉了聯準會 (Fed) 在 6 月之前升息的大門，而且 6 月之後連續降息的可能性也越來越小。

報導指出，汽油和住房價格推動 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，比 1 月的 3.1% 增幅有所加速；扣除能源和食品成本的核心通膨放緩速度也低於經濟學家預期，而且以 3、6 個月的折合年率來看再度攀升。

這些高燒難退的物價壓力不會改變 Fed 下周貨幣政策會議的決定，市場普遍預估 Fed 將把政策利率維持在去年 7 月以來的 5.25% 至 5.5% 區間。

分析人士認為，這也意味著在 4 月 30 日至 5 月 1 日的會議之前，因為數據太少，不足以讓 Fed 官員相信通膨會朝著其 2% 目標邁進，即便到 6 月，也可能沒有足夠證據證明今年降息不只兩次是合理的。

BMO 經濟學家 Scott Anderson 在報告中寫道：「周二的這份通膨報告非常糟糕，無助安撫 Fed 緊張情緒。顯然限制性貨幣政策尚未完全發揮作用，Fed 必須保持耐心和略為強硬態度，讓貨幣政策這劑良藥充分發揮作用。」

2 月扣除租金的核心服務價格通膨年增 0.5%，過去 3 個月的折合年率增幅為 6.8%，高於 1 月的 6.7%。Fed 主席鮑爾曾說過自己非常留意上述指標的狀況。

Nationwide 分析師 Kathy Bostjancic 說，這些超預期的數據可能強化 Fed 對通膨展望的謹慎態度。她說：「雖然我們認為 5 月降息是有可能的，但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 至少要等到 6 月才開始鬆綁貨幣政策的可能性越來越大。」

決策者將在下周會議上公布新的季度預測，居高不下的通膨增加這些預測暗示今年僅需要降息 1 碼 (25 個基點) 兩次的可能性，而去年 12 月預測的則是降息 3 次。而在 19 位決策者中，只要有兩位決策者改變其對利率路徑的看法，就有可能實現上述改變。

LHMeyer 經濟學家認為，周二的報告很明顯比 FOMC 去年 12 月開會時普遍認為的要更熱。不過即便 3 月預測顯示大多數決策者預估今年只會降息兩次或更少，也不一定能排除 6 月進行首次降息。

利率期貨交易員預估，Fed5 月降息的可能性約為七分之一，而在 7 月降息的可能性也差不多，不過他們仍認為 6 月是降息的主要時機，到時降息的可能性約為 70%。