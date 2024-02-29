〈台幣〉貶破1角至31.688元 創3個月來新低價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 10:06

美國即將公布核心個人消費支出價格 (PCE)，不排除將強化「聯準會可能不急著降息」的市場預期，衝擊新台幣今 (29) 日偏弱整理，早盤貶破 31.6 元價位，開盤僅半小時最低來到 31.688 元，貶值 1.18 角，創去年 11 月下旬來低點，盤中在 31.67 元附近波動。

新台幣今日以 31.61 元、貶值 4 分開出後，隨即貶值壓力轉強，最低來到 31.688 元，盤中高低價差約 7.8 分。

觀察主要亞幣，以新台幣貶逾 0.3% 最多，人民幣和港幣、泰銖處平盤附近，韓元和星元略升值約 0.05%，日圓升值達 0.2% 較多。

美國將公布個人消費支出物價指數 (PCE)，此作為聯準會觀測通膨的重要指標之一；聯準會理事鮑曼最新表示，考慮到通膨潛在上行風險，不急於降息。