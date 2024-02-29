海外據點公銀之冠 第一銀行招募360名新血 首招業務起薪最高逾50K

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-29 10:09

第一銀行（2892-TW）徵才熱烈開跑，首站 3 月 2 日於台大校園舉辦，本年度大舉招募 360 名新血，包含 60 名儲備核心人才 (MA)、30 名業務菁英人才、139 名一般人員、24 名徵授信經驗行員、69 名理財人員、30 名程式開發人員及 8 名電話行銷人員，且今年特別增設業務菁英人才，給予豐富培訓資源，起薪最高逾 5 萬元。

第一銀行從 2005 年開始推動 MA 招募計畫，到現在已邁向第 20 年，以完善培育架構、多元職涯發展、優渥薪資福利，每年均吸引近千人報名。值得一提的是，一銀目前在全球設有 42 個海外據點，為公股銀行之冠，並積極擴展國際金融版圖，提供許多外派機會，吸引無數有外派夢想的年輕人加入，成為第一的菁英人才。

積極深耕 ESG（環境、社會、公司治理）的第一銀行，在提升員工薪資福利上更是不遺餘力，本次新進人員將依招募類別給薪，一般人員、程式開發人員及電話行銷人員敘薪約 39000 元至 44000 元，專案助理理財人員約 47000 元，業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及資深程式開發人員上看 50000 元以上，其中，MA 首年年薪即上看 100 萬元，派赴海外者更有機會高達 250 萬元以上。

此外，第一銀行近年實施多項員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，提供優於同業水準各項福利措施，建構透明機制加速基層行員升遷速度，同時積極打造性別平等工作環境，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令生育假別及生育津貼等制度，2023 年更榮獲臺北市政府頒發「職場性別平等金質獎」肯定。