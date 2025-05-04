【波克夏股東會】波克夏投資日本五大商社成效驚人 巴菲特：絕對不會出售
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 13:20
美國投資傳奇人物巴菲特在週六（6 日）的波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 年度股東大會上再次強調，即便未來日本央行展開升息循環，他也「絕對不會出售」公司所持有的日本股票。
他表示：「未來五十年，我們都不會賣出這些股票」，因為這些公司擁有穩健且優秀的經營歷史，完全符合波克夏的長期投資策略。
巴菲特指出，波克夏投資的伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物產與住友商事五大日本商社在過去幾年表現出色。他強調，公司計畫持有這些商社的股份長達五十至六十年，並致力於與這些企業建立長期且穩固的合作關係。
儘管美日企業文化、管理方式存在差異，巴菲特認為這並非阻礙，而是一種值得珍惜的合作機會。他說：「我們不會出售任何股票。幾十年後也不會發生。」這種長期穩定的投資態度再次體現波克夏重視價值、忽略短期波動的投資哲學。
截至目前，波克夏在日本的總投資金額已達 200 億美元。巴菲特甚至語帶遺憾地表示：「我甚至希望當初我們投的是 1000 億美元，而不是 200 億，」顯示他對日本市場前景的高度信心。
波克夏投資日本五大商社，成效驚人
為籌措資金投資日本商社，波克夏透過發行超過 1.3 兆日圓（約 100 億美元）的日圓計價債券，利率僅介於 0.17% 到 1.1% 之間，顯著降低資金成本，顯示其資本運作的高度效率。
自 2019 年 7 月起，波克夏陸續買入上述五大商社股票，總成本為 138 億美元。截至目前，所持股份總市值已達 235 億美元，實現了近 100 億美元的帳面增值。
受惠於美元升值，波克夏截至 2024 年底已實現稅後匯兌收益 23 億美元，其中光 2024 年就貢獻了 8.5 億美元。2025 年預估將收到約 8.12 億美元的年度股息，現金流穩定強勁。
根據估算，總利息支出僅約 1.35 億美元，若以目前的投資增值計算，五年半內獲利高達 118.65 億美元，回報率接近 100%。考慮槓桿效益後，實際年化報酬率可能超過 30%，展現極高的資本使用效率。
這筆投資橫跨疫情與全球市場動盪，但波克夏仍取得驚人的報酬，驗證了低利融資、高質股票與長期持有三者結合的威力。
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