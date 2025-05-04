【波克夏股東會】巴菲特2025最新持股策略曝光：高現金防禦、加碼日本商社與能源股

鉅亨網新聞中心 2025-05-04 17:05

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截至 2025 年 4 月，波克夏手握現金與短期美債高達 3342 億美元，占淨資產比重高達 53%，為 2008 年金融危機以來新高。這筆資金以年化利率 4.5% 產生逾百億美元利息，成為對抗市場波動的重要「安全墊」與「進場彈藥」。

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2025 年，巴菲特以高現金、分散布局與抗通膨資產打造出穩健的防禦性投資組合。儘管市場變動快速，波克夏的策略仍展現深厚的風險控制與價值投資哲學，為全球投資人提供重要參考依據。

投資組合高度集中，前十大持股占比近九成

波克夏總市值達 2720 億美元，前十大持股占比高達 89.72%，重點如下：

蘋果 (AAPL-US) ：持股市值約 751 億美元，占 28%，但已大幅減持逾 67%，顯示對科技股估值與 AI 競爭的審慎態度。

(AAPL-US) ：持股市值約 751 億美元，占 28%，但已大幅減持逾 67%，顯示對科技股估值與 AI 競爭的審慎態度。 美國運通 (AXP-US) ：穩定持有約 450 億美元，占比 16.8%，仰賴其信用卡現金流穩健。

(AXP-US) ：穩定持有約 450 億美元，占比 16.8%，仰賴其信用卡現金流穩健。 美國銀行 (BAC-US) ：持股近 300 億美元，占比 11.2%，但近來減碼 14.7%。

(BAC-US) ：持股近 300 億美元，占比 11.2%，但近來減碼 14.7%。 可口可樂 (KO-US) ：持股 249 億美元，占比 9.3%，擁有年化 50% 股息率，展現抗通膨能力。

(KO-US) ：持股 249 億美元，占比 9.3%，擁有年化 50% 股息率，展現抗通膨能力。 雪佛龍 (CVX-US) 與西方石油 (OXY-US) ：合計持股逾 300 億美元，能源股穩定收益與碳捕捉潛力成關鍵。

減碼科技與銀行股，清倉非核心標的

2025 年，波克夏明顯減碼高估值科技股與銀行股，包括：

蘋果減持 67% ，並清倉 Snowflake (SNOW-US) 與派拉蒙 (PARA-US) 。

，並清倉 Snowflake (SNOW-US) 與派拉蒙 (PARA-US) 。 銀行股方面 ：美國銀行 (BAC-US) 減持 14.7%，花旗銀行 (C-US) 與第一資本金融 (COF-US) 分別減持超過 70% 與 18%。

：美國銀行 (BAC-US) 減持 14.7%，花旗銀行 (C-US) 與第一資本金融 (COF-US) 分別減持超過 70% 與 18%。 非核心資產清倉：如 Ulta 美妝 (ULTA-US) 與中國標普 500 ETF。

全球化布局：日本商社成新寵

聚焦抗通膨與能源轉型資產

巴菲特對抗通膨資產的信心延續至 2025 年，包括：

此外，波克夏仍在尋找「大象級」企業進行併購，標的條件為年獲利超過 50 億美元，涵蓋基礎建設、保險與亞洲市場潛力企業，特別關注印度等新興市場。

投資風險與市場質疑

儘管波克夏策略穩健，市場亦關注潛在風險：