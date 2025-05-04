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【波克夏股東會】巴菲特2025最新持股策略曝光：高現金防禦、加碼日本商社與能源股

鉅亨網新聞中心 2025-05-04 17:05

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巴菲特2025最新持股策略曝光：高現金防禦、加碼日本商社與能源股。（圖：Shutterstock）

長期以來，「股神」巴菲特的投資選擇一直是全球投資人的風向球。2025 年，他掌舵的波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway, BRK.B-US）再次展現防禦性投資風格，核心策略聚焦於高現金水位、抗通膨資產與全球化分散布局，並伺機逢低布局具潛力的標的。

截至 2025 年 4 月，波克夏手握現金與短期美債高達 3342 億美元，占淨資產比重高達 53%，為 2008 年金融危機以來新高。這筆資金以年化利率 4.5% 產生逾百億美元利息，成為對抗市場波動的重要「安全墊」與「進場彈藥」。


2025 年，巴菲特以高現金、分散布局與抗通膨資產打造出穩健的防禦性投資組合。儘管市場變動快速，波克夏的策略仍展現深厚的風險控制與價值投資哲學，為全球投資人提供重要參考依據。

投資組合高度集中，前十大持股占比近九成

波克夏總市值達 2720 億美元，前十大持股占比高達 89.72%，重點如下：

  • 蘋果 (AAPL-US) ：持股市值約 751 億美元，占 28%，但已大幅減持逾 67%，顯示對科技股估值與 AI 競爭的審慎態度。
  • 美國運通 (AXP-US) ：穩定持有約 450 億美元，占比 16.8%，仰賴其信用卡現金流穩健。
  • 美國銀行 (BAC-US) ：持股近 300 億美元，占比 11.2%，但近來減碼 14.7%。
  • 可口可樂 (KO-US) ：持股 249 億美元，占比 9.3%，擁有年化 50% 股息率，展現抗通膨能力。
  • 雪佛龍 (CVX-US) 與西方石油 (OXY-US) ：合計持股逾 300 億美元，能源股穩定收益與碳捕捉潛力成關鍵。

減碼科技與銀行股，清倉非核心標的

2025 年，波克夏明顯減碼高估值科技股與銀行股，包括：

  • 蘋果減持 67%，並清倉 Snowflake (SNOW-US) 與派拉蒙 (PARA-US) 。
  • 銀行股方面：美國銀行 (BAC-US) 減持 14.7%，花旗銀行 (C-US) 與第一資本金融 (COF-US) 分別減持超過 70% 與 18%。
  • 非核心資產清倉：如 Ulta 美妝 (ULTA-US) 與中國標普 500 ETF。

全球化布局：日本商社成新寵

波克夏積極加碼日本五大商社（如三菱、三井），持股占比已達 8.8%，預計將提升至法規上限 10%。這些企業具備低估值（本益比 7~9 倍）、高殖利率（4% 以上），搭配日元低利融資優勢，成為穩健的收益來源。

聚焦抗通膨與能源轉型資產

巴菲特對抗通膨資產的信心延續至 2025 年，包括：

  • 能源：加碼雪佛龍、西方石油，看好頁岩油與碳捕捉。
  • 消費：可口可樂與達美樂披薩 (DPZ-US) 列為核心持股。

此外，波克夏仍在尋找「大象級」企業進行併購，標的條件為年獲利超過 50 億美元，涵蓋基礎建設、保險與亞洲市場潛力企業，特別關注印度等新興市場。

投資風險與市場質疑

儘管波克夏策略穩健，市場亦關注潛在風險：

  • 匯率風險日元若升值恐侵蝕日本商社收益。
  • 現金效益存疑：雖短期回報低於股市平均，但巴菲特強調「穩健優於冒進」，堅守「安全邊際」原則。

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蘋果205.35-3.74%
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西方石油40.61+0.42%
雪佛龍138.5+1.64%
可口可樂71.65+0.51%
美國銀行41.07+2.24%
美國運通276.85+3.09%
德維特141.13+0.49%
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