「川普」成助攻！澳洲總理艾班尼斯率工黨順利勝選

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 17:38

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隨著全球反川普情緒升溫，澳洲也不例外。週六（3 日），澳洲總理安東尼 · 艾班尼斯（Anthony Albanese）率領工黨贏得 2025 年聯邦選舉，成為 21 年來首位順利連任的首相。根據選舉委員會公布的數據，工黨預計將取得超過 80 個席次，順利在眾議院過半，組建多數政府。

選後分析顯示，無論是工黨或自由黨皆承認「川普」對選情影響重大。原本在民調中落後的工黨，自 2 月起出現支持率逆轉，反映出選民對美國保守勢力及其影響力的憂慮正在轉化為具體的選票表態。

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在競選期間，艾班尼斯明確對川普政府的關稅政策表示強硬立場，拒絕妥協。他抨擊自由黨若重新執政，將導致「美式政治」混亂局面，藉此與對手劃清界線，有效爭取中間選民的支持。

除了川普效應外，工黨能成功連任也與執政三年來的政績息息相關。特別是在控制通貨膨脹與降低失業率方面成效顯著，加上選戰中推出涵蓋醫療、住房、減稅與基礎建設等民生政策，獲得廣大民意支持。

澳洲並非唯一受「川普效應」影響的國家。今年 4 月，加拿大大選中，自由黨也因對美強硬立場而擊敗保守黨，被視為加拿大選民對川普政策的「間接公投」。

近期，美國與多個盟友國關係日益緊張，尤其是在關稅政策與政治立場上頻起爭端。澳洲、加拿大、德國與日本等國領袖均對美方表達不滿，顯示西方聯盟內部裂痕加劇。

艾班尼斯嚴批美國加徵關稅的決定違背盟友精神，並誓言捍衛澳洲經濟利益。根據最新民調，僅 36% 的澳洲民眾相信美國能在全球採取負責任行動，創下 20 年來的最低信任度。

加拿大總理卡尼也表態，兩國昔日深度整合的時代已結束，對於美國加徵汽車關稅，加方已祭出 25% 的對等報復措施，意圖提升在雙邊談判中的籌碼。