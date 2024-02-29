櫃買中心「綠色證券資訊平台」上線 營造、電腦及電機3大產業最「綠」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-29 10:04

櫃買中心「綠色證券資訊平台」於今（29）日正式上線，這是國內第一個彙整國內外重要綠色相關標章，並揭示上市櫃公司取得標章情形平台，可作為投資人參考資訊重要來源。目前台灣已取得綠色標章的上市櫃公司已達 159 家（9%），前三大產業為：建材營造業、電腦及週邊設備業、電機機械業。

「綠色證券資訊平台」內容包括國內外永續金融政策，包括國際重要相關政策發展，及納斯達克綠色標誌與倫敦證券交易所綠色企業標誌認證制度等、我國綠色證券 (包括永續發展債券，永續指數與商品等發展近況，也彙整了上市櫃公司綠色活動表現，如取得國內外綠色標章情形、公司治理評鑑表現、永續報告書資訊等。

櫃買中心表示，規劃建置此平台，彙整國內外相關綠色證券資訊，鼓勵企業持續朝減碳、綠色轉型發展並能進一步取得相關綠色認證，可帶動企業及資本市場對綠色議題之重視，並強化我國積極推動綠色金融之國際形象。

「綠色證券資訊平台」新設國內資本市場彙整上市櫃公司綠色成就相關資訊之資料庫，主要係篩選出國內外具公信力單位認證核發、符合一定綠色標準之標章共 28 項，分為第一類環保標章、特定主題環保標章、綠色工廠標章及清潔生產評估系統認證等三大類，並彙總上市櫃公司取得標章之情形，供使用者依公司別、產業別、標章別等各面向進行一站式查詢。

目前上市櫃公司至少取得上述其中至少一類標章者有 159 家，約佔全體上市櫃公司之 9%，其中前三大產業為建材營造業 29 家、電腦及週邊設備業 14 家、電機機械業 12 家，而同時取得三類者亦有 4 家，顯示不同產業上市櫃公司紛紛投入綠色活動，強化產業競爭力。