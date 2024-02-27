AI需求發威 元月外銷訂單484.2億美元 月增逾10%優於預期

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 16:53

經濟部今 (27) 日公布元月外銷訂單統計，原預期訂單金額仍將呈現雙減，不過在高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加，元月外銷訂單 484.2 億美元，月增 10.5%、年增 1.9%。

按貨品別觀察，電子產品受惠高效能運算及人工智慧等需求持續，年增 16.1%；光學器材因電視面板價格維持高檔，加上背光模組及光學鏡頭接單增加，年增 24%；資訊通信產品則因去年同月中國大陸防疫封控解除，比較基期較高，致年減 19.3%。

另外，傳統貨品因自動化設備接單成長，國際鋼價上漲，農曆年前部分客戶提前備貨，加上去年同月比較基數較低，基本金屬年增 26.2%、塑橡膠製品年增 25.5%、機械年增 9.5%，及化學品年增 6.8%。

1 月外銷訂單海外生產比 49.1%，較去年同月下降 7.1 個百分點，主因海外生產比較高的資訊通信產品提升國內生產比重，且接單減少所致。

展望未來，經濟部表示，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用需求擴增，加上我國半導體產業具競爭優勢，有助於降低科技類貨品接單淡季效應，惟歐美升息遞延效應持續，加上美中科技及貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍在，恐約制全球貿易成長力道，後續發展需密切關注並妥為因應。